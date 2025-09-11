La confesión de Fayza Lamari sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid

Fayza Lamari habló sin tapujos sobre la carrera de su hijo y representado, Kylian Mbappé. En una extensa entrevista con L’Equipe, reveló algunos de los momentos más destacados del recorrido del delantero en el fútbol. Como por ejemplo, cuando debió definir si continuar en el París Saint-Germain o fichar por el Real Madrid durante el primer semestre del 2024.

“Cuando le advertimos que el PSG estaba más cerca de ganar la Champions League que el Real Madrid, y con sus ojos de niño respondió: ‘sí, lo sé, pero no importa, empiezo de cero‘, entonces veo al Kylian que soñaba en su habitación”, contó Lamari, en pos de remarcar que el capitán de la Selección de Francia persigue sus aspiraciones por encima de la ambición.

No obstante, reconoció que las críticas, para bien o para mal, a veces lo desenfocan: ”Cuando la afición lo anima o lo abuchea, entonces sí, pierdes a tu hijo. Es de todos, menos tuyo”. Aún así, la madre también de Ethan Mbappé (actualmente en el Lille) subrayó: “Me siento orgullosa del hombre en el que se ha convertido Kylian”.

En esa misma línea, Fayza Lamari admitió: “Sí, tuve miedo. Ha habido momentos en los que fue arrogante, claro. Pero estás ahí para bajarlo a la tierra. Tienes derecho a estar harto, a mostrar que eres humano, pero eso se malinterpreta. Desde pequeño, le piden su opinión, sobre todo…”.

Fayza Lamari y su reacción a la polémica frase de Kylian Mbappé sobre lo que piensa la gente

En una conferencia de prensa en Francia, Kylian Mbappé dijo que lo que piensa la gente, para él, ”es de lo menos”, cuando se lo apuntaba por su falta de compromiso con el combinado galo, a raíz de un episodio que protagonizó en Suecia, durante una fecha FIFA en la que se había ausentado por una lesión, ya siendo futbolista del Real Madrid.

Al respecto, Fayza Lamari contó: “Mi primera reacción fue culparlo por no haber mantenido la boca cerrada, pero luego cambié de opinión. En ese momento él no estaba bien y tenía derecho a decir lo que dijo. Nunca antes lo había hecho. Pero tiene derecho a ser humano“.

La admiración que Kylian Mbappé siente por Cristiano Ronaldo

“Con Cristiano, Kylian era portugués en su cabeza. Para él, era portugués. Iba a casa del padre de una amiga para ver los partidos de Portugal y apoyar a Ronaldo. (Risas). Estaba enamorado. Decía: ‘Soy portugués”’, relató Lamari, en relación con el respeto y cariño de Mbappé por Ronaldo.

