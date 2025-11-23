¿Real Madrid camino a las SAD? Florentino Pérez fue claro al respecto

Florentino Pérez, este domingo 23 de noviembre, mientras el plantel de Xabi Alonso se preparaba para el duelo con el Elche por la fecha 13 de LaLiga, dio, en el auditorio del Estadio Santiago Bernabéu, algunas pinceladas de la transformación con la que pretende sostener al Real Madrid en su rol de ”mejor club de mundo”.

“Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial e incorporar una participación minoritaria del 5%, o una cosa así, para que sepamos lo que vale el club”, explicó Florentino. Y agregó: “Es la forma más clara y contundente que tenemos para valorarlo. La otra vía sería salir a Bolsa y eso no queremos hacerlo”.

De acuerdo a la exposición del presidente de la Casa Blanca, esa fórmula, con una participación tan limitada de “un socio estratégico o un aliado”, permitirá a los socios “mantener el control del gobierno del club” y será el inicio “de una nueva etapa que consolide a la institución”.

Además, en pos de remarcar que el Real Madrid no se convertirá en una Sociedad Anónima Deportiva -a raíz de los rumores que circularon en los medios de comunicación de España en los últimos días-, manifestó: ”El legado del Real Madrid debe ser eterno y no depender de la fuerza individual de una Directiva o de un presidente. Con este paso, bien diseñado y transparente, seguiremos siendo lo que siempre hemos sido: el mejor club del mundo”.

Florentino Pérez subrayó el compromiso de los socios y la retribución que recibirán con los ajustes en el estatuto del Real Madrid

Según explicó Florentino Pérez, los casi 100.000 socios actuales (98.272 a 30 de junio) poseerían una única participación que solo podría transmitirse en caso de fallecimiento a un hijo o nieto de otro socio. “Así los socios serán reconocidos y recompensados económicamente por su fidelidad y por su antigüedad. Con los estatutos actuales, cuando fallecemos desaparece nuestro legado. Dejará de ser una cuestión sentimental, tendrá también un valor tangible y real”, detalló.

En concreto, el objetivo de esta reforma es el cuidado de patrimonio. Así lo apuntó el directivo merengue: ”De este modo, garantizamos blindar el club de ataques externos e internos contra nuestro patrimonio y que seamos conscientes del tesoro que tenemos en nuestras manos“.

Y cerró: “Que seamos de forma activa los guardianes de nuestro patrimonio. Evitar perder la propiedad y el destino del club a favor de unas pocas personas, como ha sucedido en otros clubes. Es mi responsabilidad proponer a los socios que blindemos esto que hemos conseguido. Ahora el club es de los socios, cuando nos morimos nos entierran y no dejamos nada a nadie. Dejamos un tesoro que yo quiero que sea de los hijos y de los nietos los próximos 100 años”.

