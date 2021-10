Valencia es un lugar que le sienta bien y se nota en sus marcas. Hace un año, Letesenbet Gidey lograba el récord mundial en 5.000 metros. Pero al regreso a su país, perdió contacto con todo su entorno. La zona en la que vivía, Tigrey, en Etiopía, había quedado en el medio de una guerra.

Su equipo de entrenamiento, el NN Running Team, dijo que creían que estaba bien pero no habían logrado comunicarse. Y hasta apareció una publicación de Instagram, de una cuenta creada en ese momento, que hablaba de una situación de riesgo de vida.

Pero lo cierto es que Gidey apareció. Y estuvo en Tokio para llevarse el bronce en los 10.000 metros (había logrado la plata en el Mundial de Doha) luchando como pudo con la enorme Sifan Hassan y ahora, nuevamente en Valencia, demostró qué tipo de atleta es. Gigante.

Justo en la misma semana en la que la World Athletics decidió no homologar el récord en 21k de su compatriota y compañera de equipo Yalemzerf Yehualaw (el circuito tenía menos metros), Gidey largó en España y se quedó con la mejor marca mundial de la distancia: 1 hora 2 minutos y 52 segundos, siendo la primera atleta en correr por debajo de los 64 minutos.

Con la marca inválida de Yehualaw (1h03m43), el salto de Gidey terminó siendo de 70 segundos sobre el récord de Ruth Chepngetich (1h04m02).

La media maratón de la etíope en España fue su primera experiencia en esa distancia en asfalto. Sí había corrido un 10k y un 15k y por supuesto cross y pista, donde brilla. La misma atleta de 23 años que no quería correr y que fue expulsada del colegio por no querer formar parte de sus equipos de atletismo, comenzó su carrera en el asfalto y parece que no va a detenerse.