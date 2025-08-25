No a 70 millones de euros por Nico Paz: el verdadero motivo por el Como rechaza las ofertas de la Premier

Nico Paz de momento no se mueve de Como. El argentino brilló durante el fin de semana y en medio de una serie de propuestas del Tottenham que fueron rechazados por parte del equipo del lago. Ni siquiera 70 millones de euros parecen cambiar el futuro de un futbolista que continúa amarrado al Real Madrid en cuanto a planificación deportiva se refiere. Este sería el motivo por el cual desde el equipo de Cesc Fábregas se dice no como nunca la Premier League de Inglaterra.

Fabrizio Romano recuerda en sus redes sociales los pactos que existen entre el nuevo gran agente rico del fútbol italiano y la Casa Blanca del fútbol. Nico Paz pasaba a la entidad solamente 12 meses atrás y con una serie de cláusulas de recompra que incluso pudieron terminar con el futbolista volviendo al Santiago Bernabéu este verano. Se maneja por la capital española que el zurdo de la Selección Argentina pueda retornar a la que siempre he sido su casa dentro de un año e incluso por un valor superior al que se pactó con Como. La voluntad del jugador también es clara.

“Real Madrid tuvo un papel importante a la hora de frenar la propuesta de Nico Paz por € 70 millones del Tottenham. Real Madrid está contento con la permanencia de Paz en el Como esta temporada, pero su traspaso al Madrid en el verano de 2026 es cada vez más probable. Se espera que se una al Real Madrid la próxima temporada”, la explicación de Fabrizio Romano en sus redes sociales alrededor de la oferta rechazada por Como. Recordemos que hasta el verano del año 2027 la Casa Blanca del fútbol tiene la posibilidad de reincorporarle por montos mínimos.

En esta compensación extra que se habla de Real Madrid habría que ver cuánto dinero tendrían que poner los merengues. Ni mucho menos se llegará a los 70 millones de euros que pretende poner Tottenham por los servicios del internacional argentino. Seguramente tampoco los hasta 11 millones de euros que la Casa Blanca del fútbol pactó con Como a modo de opción de recompra en el contrato de Nico Paz. El verdadero motivo para rechazar a la Premier League de Inglaterra tiene que ver con la voluntad del futbolista e igualmente con la hoja de ruta planificada desde el Bernabéu sobre su futuro. Queda tiempo de todos modos hasta el final del mercado.

Nico Paz dio un recital ante Lazio en plenos rumores sobre su futuro: GETTY

Recordemos que Tottenham ha ofertado durante todo el verano por sus servicios. La primera oferta del actual campeón de la Europa League llegó a los 30 millones de euros. Semanas atrás se pasó a los 40 millones de euros en una operación donde Real Madrid todavía tendría la posibilidad de igualar dicha propuesta para quedarse con el futbolista. Los 70 millones de euros que han sido ofrecidos a lo largo de las últimas horas no cambian la ecuación pactada entre Como, Nico Paz y el propio club merengue.

Fábregas confía en retener a Nico Paz

“Estoy muy tranquilo y relajado, Nico está muy feliz aquí en Como…Es un jugador de primerísimo nivel”, comentaba el actual entrenador del equipo sobre la actuación de su pupilo frente a Lazio. Todo durante un fin de semana donde justamente Paz asistió en el primero de los goles y convertiría un tanto de tiro libre para desatar la locura en el lago. Durante los últimos 12 meses se ha consagrado como una de las grandes revelaciones del Calcio. En el Bernabéu se le sigue de cerca.

Fábregas, el mejor de aliados en el desarrollo de Nico Paz: GETTY

Recordemos que Como ni mucho menos tiene urgencia en cuanto a lo económico se refiere. Se trata de uno de los proyectos con mejores bases financieras de todo el fútbol italiano e igualmente de un epicentro de inversiones que ni mucho menos necesita del dinero de la Premier League para subsistir. Fabrizio Romano no duda y habla de un pacto con Real Madrid vital para entender los acontecimientos de las últimas horas. Nico, seguramente, volvería en el 2026 a la capital de España.

