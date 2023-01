"Es increíble ganar este tipo de partidos, pero ahora quiero irme a la cama. Es genial, pero quiero dormir". Eran casi las cinco de la mañana en Melbourne cuando por fin Andy Murray pudo cantar victoria.

Ante el australiano Thanasi Kokkinakis y por la segunda ronda del Abierto de Australia, jugó nada menos que 5 horas y 45 minutos. Con varios puntos a remarcar: se trató del segundo partido más largo en la historia del torneo.

El único que supera esta marca es la final que disputaron en el 2012 Rafael Nadal y Novak Djokovic, con 5 horas y 53 minutos.

Robocop

Pero además, el británico de 35 años y que juega con una prótesis metálica en la cadera, se convirtió tras este partido en el jugador de la Era Abierta que más veces dio vuelta un resultado 0-2. Ante Kokkinakis iba cayendo 4-6, 6-7(4) para luego ganar los tres sets siguientes por 7-6(5), 6-3 y 7-5.

Madrugada

El partido finalizó a las 4.05 de la madrugada. "Increíblemente, la gente se quedó hasta el final, cuando imagino que algunos tienen que ir a trabajar esta mañana. Realmente aprecio eso, con tremenda atmósfera hasta el final... Pero si mi hijo fuera ballkids y llegara a casa a las 5 de la mañana, como padre, eso me haría dudar. No es beneficioso para ellos, para los árbitros, no creo que sea bueno para los fans, ni bueno para los jugadores", agregó también después del triunfo.

Leyenda

En el 2019, el escocés había anunciado su retiro del tenis tras sufrir varios inconvenientes físicos, un calvario que supo sobrellevar durante más de siete años, hasta que decidió dejar el tenis. El campeón del US Open 2012 y Wimbledon 2013 y 2016 se había sometido a dos operaciones de cadera, en la que le colocaron un reemplazo de titanio. Pero nada parecía estar mejor.

Con la llegada del 2022 su carrera pareció encaminarse de nuevo: llegó a dos finales (Sydney y Stuttgart), alcanzó una tercera ronda en el US Open y logró meterse en el top 100 otra vez.

En este Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, sigue sorprendiendo. Porque no sólo se trató de esta remontada épica: Murray venía de otro partidazo en primera ronda, en la que venció por 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7-9) y 7-6 (10-6) al italiano Matteo Berrettini, 14° del mundo. Ahora deberá enfrentar a Roberto Bautista Agut, por la tercera ronda.

Es decir que en dos partidos ya jugó diez sets y cerca de 10 horas y media. A los 35 años. Con un reemplazo de cadera. Leyenda.