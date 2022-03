Elche vs. Barcelona: alineaciones para el partido por la fecha 27 de LaLiga de España

Barcelona vuelve a poner sus energías en LaLiga antes de recibir por la Europa League al Galatasaray. El equipo de Xavi Hernández viajará hasta Alicante para visitar a un Elche que será la próxima prueba de los culés en esa carrera por terminar la temporada en puestos de acceso directo a la próxima UEFA Champions League. Estos son las probables alineaciones.

Elche llega a uno de los choques más esperados para la ciudad en medio de un ascenso directo en LaLiga desde la llegada de Francisco Rodríguez Vílchez. Decimoterceros en la tabla, el equipo alicantino empieza a consolidar una salvación que permita seguir soñando con crecer en un torneo donde el descenso se encuentra todavía a ocho puntos. Vienen de empatar en el Santiago Bernabéu a finales de enero.

Barcelona no tendrá un rival sencillo, pero Xavi Hernández confía en la racha de sus pupilos para no repetir el 3-2 a favor de los Culés en el Camp Nou donde costó y mucho hacer respetar la casa. El equipo de la ciudad condal no rotará pensando en una nueva eliminatoria de la UEFA Europa League.

Posibles alineaciones

Elche se encomendará a quienes han conseguido 7 de los últimos 15 puntos. Francisco Rodríguez Vílchez formaría con Edgar Badía; Barragán/ Palacios Enzo Roco, Bigas, Mojica; Tete Morente, Mascarell, Marcone/Guti, Pere Milla; Guido Carrillo y Lucas Boyé en un 4-4-2 que promete ser igual de rocoso que en el Camp Nou.

En cuanto a los culés, Xavi quiere seguir dándole ritmo al equipo que ha marcado 12 goles en sus últimas tres presentaciones entre Europa League y LaLiga. Ter Stegen; Dani Alves, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Ousmane Dembelé, Adama Traoré y Aubameyang, los encargados de buscar los tres puntos el día domingo desde las 16:15 hora local. ¿Quién se lleva el choque?