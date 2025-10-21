El club de un pueblo de 1000 habitantes salió campeón y jugará la Champions League

Mjällby AIF nos regala la que seguramente sea la historia más impresionante de este deporte desde la consagración del Leicester por la Premier League. Un pueblo pesquero de poco más de 1000 habitantes en Suecia rompe con todo tipo de pronósticos y a partir de la próxima temporada se estrenará por la Champions League. Esta es la historia de un proyecto digno de una película de Hollywood y que en apenas 8 años cambió el fútbol prácticamente amateur por tener la posibilidad de batirse con alguno de los mejores equipos de todo el continente.

La victoria por 0-2 en Gotemburgo confirma al Mjällby AIF como Rey de Suecia. Jacob Bergstrom y Tom Pettersson marcaron las diferencias antes del minuto 29. Era la antepenúltima jornada de la primera división y donde en caso de victoria, el equipo del Mar Báltico se consagraría como campeón del país. Terminaría ocurriendo por dicho marcador y para que en un torneo donde se encuentran históricos de la talla de Malmo, una joven comunidad de pesqueros al sureste del territorio se termine consagrando como el nueo campeón del país nórdico.

1254 es la población censada en Mjällby para el año 2024. No solamente hablamos del primer título en la historia del club, sino igualmente del campeonato de primera división de Europa ganado con la menor cantidad de habitantes por ciudad. A partir de la próxima temporada disputarán las fases previas de la Champions League con el objetivo de poder batirse ante los Real Madrid o Manchester City de turno. A soñar como nunca.

Pero ni mucho menos la vida del Mjällby AIF fue siempre tan amable. Fundado el 1 de abril de 1939, el club situado a puertas del mar Báltico y con una comunidad de pesqueros, tuvo que batirse durante buena parte de su historia por las categorías menores del fútbol sueco. Para el año 2015 se encontraban varados en la Tercera División, evitando en las últimas fechas un descenso a la cuarta categoría que les habría sacado prácticamente del organigrama federativo del país. Se pensaba que era únicamente un capítulo más de sufrimiento para un club pequeño y con una comunidad más que identificada con pelear por migajas.

Tweet placeholder

En el 2016 algo empezó a cambiar. Lentamente Mjällby AIF fue subiendo escalones y rompiendo pronósticos. Aquella temporada terminaron como octavos de la primera división sur de Suecia (por la Tercera Categoría del país). Volverían a segunda división en el año 2018 para que solamente 24 meses, después la máxima categoría del fútbol nórdico los viese regresar en un doble ascenso consecutivo. Era la primera vez en varias décadas y ni mucho menos el final de un cuento de hadas que recuerda por qué este juego no va de millones o de nombres ligados al estrellato.

Publicidad

Publicidad

Un milagro llamado Mjällby AIF

En el año 2020 llegó algo más de estabilidad. Mjällby AIF culminaba quinto en la tabla general de la Allsvenskan y a solo dos unidades de los puestos de competencias UEFA. Parecía ser el techo, pero la vida todavía le guardaba una sorpresa más a los poco más de 990 habitantes que por entonces tenía la pequeña urbe en sus censos. Desde el verano del 2024 y tras consolidar 5 campañas entre los 10 primeros de la máxima división de Suecia, se fue realizando una temporada de peso que después de 27 jornadas les convierte en los campeones nacionales.

Los números hablan del mejor equipo del curso. Mjällby AIF todavía tiene dos partidos pendientes, pero ya cuenta con 20 victorias y 6 empates a lo largo de 27 batallas oficiales. Solamente perdieron un partido hasta la fecha y su diferencia de gol de +32 los convierte en el conjunto con mejor balance en esta estadística. Hammarby, Gais, Malmo o Aik hincan rodilla ante el mayor hito del fútbol europeo que se recuerde desde Leicester de Claudio Ranieri.

Strandvallen, la casa del sorprendente Mjällby: TW

Publicidad

Publicidad

Su casa, el Estadio Strandvallen, cuenta con una capacidad para 7500 aficionados que se ha ido aumentando con el correr de los últimos años. Los pueblos adyacentes al municipio de Mjällby se sumaron a la revolución tomada acabo en frente del Báltico y donde es común ver habitantes de pueblos como Nogersund, Hallevik o Gonslatt sumarse a sus gradas para apoyar a la revelación del norte de Europa. El propietario Magnus Emeus o el entrenador Anders Torstensson, con hasta tres ciclos en el club desde el 2007, piezas vitales del mayor milagro del fútbol del viejo continente en años.

ver también Guardiola se vuelve loco con Haaland: “Al nivel de Messi y CR7”