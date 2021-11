Luego de que el Tribunal de Versalles haya emitido el primer fallo por el ‘Caso Valbuena’, ha sido el propio jugador quien ha explotado por todos los aires luego de que se conociese la condena contra Karim Benzema. El juicio que viene agitando los cimientos de la selección francesa está lejos de terminarse.

No solo por que los abogados del delantero del Real Madrid apelarán la sanción publicada en las últimas horas. La defensa de Karim considera excesiva esa condena por 75.000 euros y un año de prisión suspendida (entrará en un centro penitenciario si es que repite sus acciones) y ya anunciaron a la salida de los juzgados que esto recién empieza.

Se esperaba por las declaraciones de la víctima, un Mathieu Valbuena que si bien no atendió a los medios a la salida de los tribunales, si tuvo palabras contra todos en los programas de la cadena RMC Sports. El ex compañero de Benzema se mostró indignado por lo ocurrido y pegó con todo a la federación.

¿Pedirá la salida de Karim de Le Bleus?

Noel Le Graet, presidente de la federación francesa de fútbol, su principal apuntado en unas declaraciones que recorren toda la Galia: “Es más un fantasma que un presidente. Me sorprendió mucho su actitud, aunque nada me sorprende en este entorno. No recibí ningún apoyo. Es una pena, porque soy víctima de todo esto. Es la verdad, aunque haya gente que pueda dudarlo. Me costó uno o dos años de la selección francesa. Lo deportivo ha sido siempre la prioridad en mi carrera”.

“Ahora mismo, la selección francesa tiene necesidad de los mejores jugadores del mundo. Nunca he mezclado este affaire con la parte futbolística respecto a Karim Benzema”, respondía a si su compañero debía dejar a la campeona del mundo tras conocerse el fallo. Valbuena aseguró que no pretende ninguna justicia deportiva, más si una que pase por los juzgados.