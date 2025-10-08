Cristiano Ronaldo, Benzema y un argentino: los únicos jugadores que han marcado más goles que Vinicius en Real Madrid desde el 2000

Kylian Mbappé sigue siendo el máximo anotador del Real Madrid en lo que vamos de temporada, pero los números no mienten y hablan de un Vinicius que vive su mejor inicio de curso por la Casa Blanca del fútbol. En tiempos donde tanto se habla de su lugar en el campo y en el proyecto, la realidad es que solamente cuatro apellidos se superan en cuanto a tantos marcados se refiere con los merengues desde el 1 de enero del año 2000. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y un argentino aparecen dentro de la tabla general.

El brasileño tiene hasta la fecha 109 goles. Muchos menos de los 450 que Cristiano Ronaldo marcase en sus 9 temporadas con el equipo blanco. Recordemos que el delantero portugués es el máximo anotador en toda la historia del Real Madrid e igualmente uno de los máximos iconos de una entidad con la cual llegó a ganar incluso hasta cuatro ediciones distintas de la Champions League. Su legado no solamente se mide en las Copas de Europa aportadas a la vitrina del Estado del Santiago Bernabéu, sino igualmente en una serie de registros que parecen absolutamente impropios de los tiempos competitivos que vivimos.

¿Quiénes siguen? Pues nombres de peso como Karim Benzema con 354 goles, Raúl con 201 tantos y Gonzalo Higuain con 121 gritos sagrados. Son los únicos futbolistas que junto a Cristiano Ronaldo superan a Vinicius en cuanto a goles anotados con la camiseta del Real Madrid se refiere desde el inicio de este siglo. Una muestra del paso del tiempo y por supuesto, de todo lo que incluye el reto de intentar brillar en una Casa Blanca del fútbol. Vinicius, lentamente, se va preparando para su semana más definitiva con encuentros frente a Juventus de Turín e igualmente Barcelona.

Decimos que Vinicius vive un estado de gracia y los números lo confirman. Ha creado entre goles y asistencias un total de 9 gritos sagrados para las filas de Alonso en lo que supone su mejor inicio de temporada con el Real Madrid. Todo esto en tiempos donde su titularidad y lugar en el proyecto del conjunto blanco ha sido puesto a debate por parte de medios de comunicación y redes sociales. Su vínculo contractual termina en el año 2017, con la necesidad de tomar decisiones acertadas de cara a lo que viene por delante.

Solo Raúl, CR7, Benzema e Higuaín han marcado más que Vinicius desde el 2000: GETTY

Para muchos se tratará de un perfil difícil de manejar. Otros lo verán simplemente como un diamante en bruto. Pero la realidad habla de un Vinicius que cambió los chiflidos por aplausos del estadio Santiago Bernabéu como pocos nombres en lo que vamos de siglo. Lo que hasta el verano del año 2021 era prácticamente una historia destinada al fracaso se ha transformado en uno de los mejores rendimientos individuales que el equipo de la capital española haya visto desde la llegada del año 2000. Los números no mienten y en tiempos donde todos se maravillan con él olfato goleador de Mbappé, solo cuatro nombres han marcado más que el 7 blanco desde que llegásemos al nuevo milenio.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo ya piensa en el Mundial 2026

La gala de la Portugal Football Globes premia por estas horas al mejor delantero en la historia de este deporte en cuanto a números se refiere. Cristiano Ronaldo recibió diferentes trofeos y galardones por una historia en la Selección de Portugal donde la Eurocopa del año 2016 y hasta el dos ediciones de la Nations League se unen cuando hablamos de palmares. Confirmó que se retirará en Arabia Saudita si nada se tuerce y que igualmente ya tiene la vista puesta en su última participación por la Copa Mundial de la FIFA.

“Llevo 22 años en la Selección, creo que eso habla por sí mismo, la pasión que tengo por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar con la Selección. Incluso digo muchas veces: si pudiera, jugaría al fútbol solo por la Selección, no jugaría por ningún otro club, porque es el culmen y la cima de un jugador de fútbol”, reflexiones del delantero de Al-Nassr sobre la última gran temporada que tendrá en cuanto el torneo de FIFA se refiere. En verano de 2026 se puede cerrar un círculo.

ver también Vinicius resurge: la racha de 45 partidos que por fin pudo cortar con Real Madrid