Manchester United venció 3-2 a Arsenal, en juego de la fecha 14 de la Premier League y Cristiano Ronaldo fue gran figura en el encuentro. Pero según dicen en Europa, Michael Carrick, quien ha dirigido en los recientes partidos no continuaría más en el equipo.

Y no solamente cortaría su proceso como director técnico interino del cuadro rojo de Manchester, sino que no seguiría más vinculado con el equipo, en el que ha cosechado puntos importantes y en el que evidentemente no fue inferior al reto de reemplazar a Ole Gunnar Solskjaer.

Fue el periodista, Fabrizio Romano, quien en su cuenta de Twitter anunció el corte de raíz por parte del exmediocampista que prontamente sería reemplazado por Ralf Rangnick, estratega alemán, del que se podría decir que es un hecho se ponga al mando de los Diablos Rojos.

Cabe recordar que el comunicador es uno de los más acertados al entregar información sobre el futuro de una gran parte de los equipos del Viejo Continente. Por eso su anuncio en Twitter es realmente para tener en cuenta, ya que no en vano le entregaron la responsabilidad a Carrick.

En cuanto a lo deportivo, fue una noche soñada para Cristiano Ronaldo, que anotó dos goles en la victoria sobre los Gunners, y que como gran particularidad, en el primero de sus tantos, significó el número 800 de su carrera deportiva, realmente una cifra descomunal.