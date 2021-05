La inspiración de Aaron Rodgers para definir su futuro en NFL... ¿Tom Brady?

A sus 37 años de edad, el mariscal de campo Aaron Rodgers se encuentra definiendo su futuro en la National Football League (NFL), donde la única claridad existente es que no quiere regresar a Green Bay Packers, y para saber qué hacer se dice que ha buscado inspiración en uno de sus pares: Tom Brady.

En momentos donde se desconoce cuáles serían los próximos pasos del Jugador Más Valioso de la temporada 2020, el periodista del Boston Globe, Albert Breer, aseguró en conversación con el podcast de Rich Eisen que el quarterback está buscando inspiración en la estrella de Tampa Bay Buccaneers, aunque de una manera muy especial.

"Hablamos sobre cómo cayó en el draft, y Rodgers dijo que eso ya no lo motiva. Es como, cuando has tenido el tipo de éxito que él ha tenido, es difícil que eso te motive más. Así que su nueva motivación, dice, es: 'Voy a ver cuánto tiempo puedo seguir jugando a este nivel'. De hecho, compró el libro de Tom Brady, The TB12 Method, y adoptó algunos de los principios de allí", señaló el reportero.

Aaron Rodgers se inspira en Tom Brady



Una situación que aparece en momentos donde existe una altísima incertidumbre respecto a los próximos pasos que dará el mariscal de campo, quien ha dejado muy en claro que no volverá a la franquicia de Wisconsin si es que se mantiene Brian Gutekunst como su gerente general.

Al mismo tiempo, aparecen varios equipos de la NFL interesados en contar con los servicios de Rodgers, y que están preparando sus ofertas para llevar a cabo el intercambio con los Packers, restándose de esta ecuación Dallas Cowboys y Cleveland Browns, entre otros.

Sin embargo, pasan los días y todavía no tenemos una versión oficial de parte del jugador respecto de sus próximos pasos, por lo que todo lo que se diga, seguirá siendo en condicional, y por supuesto, toda la información sobre su futuro la tendrás en Bolavip.

Aaron Rodgers vs. Tampa Bay Buccaneers (Getty)

