No vuelve la MSN: el motivo que bloquea a Neymar en Inter Miami para enero de 2026

El reencuentro entre Neymar y Santos ni mucho menos ha sido tan amable como ninguna de las partes lo esperaba. El equipo de Sao Paulo lucha por no descender a la segunda categoría del fútbol brasileño por segunda vez en su historia más reciente. Todo esto mientras los rumores de una posible llegada del ex astro de clubes como Barcelona Paris Saint Germain rumbo al Inter de Miami han estado más que presentes. De momento, se descarta el retorno de la MSN junto a Lionel Messi y Luis Suárez por un claro motivo.

En España Diario Sport indica que Neymar de momento no es una prioridad para David Beckham. La salida de jugadores como Sergio Busquets o Jordi Alba a finales de temporada liberará diferentes plazas de Designated Player que de momento no serán puestas en el astro brasileño. Se busca un 9 de área que permita descansar más a Luis Suárez, así como un defensor central que potencie una de las líneas más pobres que ha tenido el equipo de Javier Mascherano desde que empezase la temporada. Para verano de 2026 la película puede ser distinta.

Es el momento donde llegaremos a un fútbol que esté viviendo los primeros compases después de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA por los Estados Unidos de Norteamérica. También de un Neymar que finalizaría su contrato como lo conocemos con Santos y que tendría la libertad de decidir su futuro de manera más cómoda. Se dice por España que el futbolista ya conoce la decisión del conjunto de Miami de no intentar ir a por sus servicios a partir del mes de enero. A mediados del 2026 viviremos otra trama.

Y es que en Estados Unidos esperan que tanto Neymar como Santos puedan garantizar su continuidad en la máxima categoría del fútbol brasileño. Dan como un hecho que esto hará que el contrato del futbolista se extienda como mínimo hasta mediados del año que viene pensando en el Mundial. En ese instante si podrían abarcar la operación alrededor del crack de manera más amable tanto desde lo económico como en lo deportivo. Ney nunca ha negado que le gustaría la idea de jugar en Estados Unidos en algún momento de su carrera e igualmente que la imagen de Pelé por el Cosmos de Nueva York le marco en buena parte del inicio de su carrera.

Miami descarta de momento que vuelva la MSN: GETTY

No es gratuito el interés Miami en otras posiciones. La salud de Luis Suárez a nivel de rodilla invita como nunca intentar buscar otro delantero de peso para acompañar a Messi en ataque. También surgen datos absolutamente ejemplificantes de las complicaciones defensivas que el equipo de Mascherano ha tenido en lo que vamos de temporada. Lo largo del año 2025, su plantel recibió 55 goles en los 34 partidos de la primera fase del certamen. En La Florida entienden que son marcas imposibles para competir a mediano plazo por los grandes torneos y que estos invitan a una regeneración de dicha zona del campo. De momento por La Florida descartan a Ney.

El desconocido miedo de Neymar en PSG

Alexandre Letellier, ex portero del PSG entre 2020 y 2024, no dudo en confesar por L’Equipe uno de los mayores miedos que han acompañado a Neymar en Europa. El crack de Brasil lucha contra la claustrofobia de manera abierta, dejando incluso anécdotas desconocidas hasta la fecha: “Un día me quedé impactado. En ese momento, todavía estábamos en el centro de entrenamiento Camp des Loges. Fui al baño y vi a Neymar sentado en el inodoro, haciendo sus necesidades, pero con la puerta abierta”.

“Salí inmediatamente y Abdou Diallo me vio cuestionando lo que acababa de ver, me dijo que Ney nunca cierra la puerta con llave, siempre la deja abierta”, confirmaba el portero en L’Equipe en unas declaraciones que confirman la claustrofobia que ha acompañado a Neymar en buena parte de su carrera.

