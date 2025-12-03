Messi necesita un milagro para igualar el histórico récord del Pibe Valderrama en la MLS

Inter Miami y Vancouver Whitecaps se siguen preparando para la final de la MLS. Todo ello en un contexto donde parte de la atención se encuentra puesta en Lionel Andrés Messi y la posibilidad de que el argentino supere uno de los máximos récords en toda la historia del Soccer de Norteamérica. El ex icono de Barcelona necesita un auténtico milagro para igualar a Carlos el Pibe Valderrama.

El colombiano es historia viva de los primeros pasos de la MLS como la conocemos a día de hoy. En la década de los años 90 y en el 2000 firmó algunas de las mejores presentaciones en la historia de un joven torneo donde Tampa Bay disfrutó como nunca de sus asistencias. 25 años más tarde, nadie podido superar sus 26 pases de gol en una sola temporada de la MLS. Messi tiene 21 y le quedan únicamente los 90 minutos de la final para igualar dicha marca.

Si Messi consiguiese 5 asistencias frente a Vancouver Whitecaps, hablaríamos del segundo jugador en la historia de la MLS en alcanzar las 26 pases de gol en una sola campaña del torneo. Valderrama, pese al paso del tiempo, sigue siendo el cuarto futbolista con más asistencias en toda la historia del certamen con un total de 117 pases de gol al resto de sus compañeros. La Pulga necesita de un milagro frente al equipo canadiense e igualmente frente a un Thomas Müller que vuelva a cruzarse en su camino.

Para Valderrama el argentino se trata de la mayor adquisición en toda la historia de la MLS. Lo ve como un punto de quiebre en toda la historia del torneo. También como una operación que cambiará a todas las franquicias que hagan parte del certamen a corto como mediano plazo: “Con Messi hay un quiebre en la historia del fútbol norteamericano, pero no descubro nada, ya lo está demostrando…Los estadios se llenan con su sola presencia, y se vacían sin él. Cuando lo sacaron en un partido faltando pocos minutos, la gente se fue. Como que ya no tenía sentido quedarse, ¿no?”.

Miami espera que la final frente a Vancouver termine de la mejor forma posible. Hablamos del único título a nivel local que le queda por ganar a la franquicia de David Beckham. También de lo que puede suponer el inicio de un proyecto vencedor a lo largo de los próximos años por Norteamérica. Veremos si finalmente Javier Mascherano puede consagrar a Las Garzas e igualmente si Messi puede romper una marca de Carlos el Pibe Valderrama que continúa absolutamente invicta después de casi 26 campañas de la MLS.

Inter Miami también busca récords colectivos con Messi

El equipo de Mascherano acumula un total de 17 goles en lo que vamos de los playoffs de la MLS. Son los mismos que firmase Toronto en el año 2016 y uno menos del récord que ostenta LA Galaxy con 18 anotaciones en el año 2024. Un grito sagrado más en la final frente a Vancouver Whitecaps y la marca del equipo de California sería igualada dos años más tarde.

En caso de que nombres como Lionel Messi o Luis Suárez pudiesen anotar dos tantos, hablaríamos de un nuevo récord en la joven historia de Miami. También seguramente del hecho de asegurarse la primera estrella a nivel local de la MLS para el equipo de La Florida. La final frente al club de Thomas Müller esconde todo esto y estadísticas que pueden romperse después de varios años inmóviles.

