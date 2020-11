Elecciones Estados Unidos 2020: Joe Biden ganó en New York

No es un día más. Las Elecciones USA 2020 ya son una realidad y el país norteamericano está definiendo el que será el presidente por los próximos cuatro años. A pesar que las encuestas daban a Joe Biden como el ganador por una diferencia de 7,8 puntos porcentuales, Donald Trump está dando pelea emparejando las votaciones y refutando las predicciones.

Cabe recordar que el sistema electoral de Estados Unidos se basa en una elección indirecta, en la que los votantes eligen a los grupos electorales de cada estado y ellos son los encargados de escoger al nuevo presidente y vicepresidente a través del Colegio Electoral. Por esta razón, el primero en llegar a 270, como mínimo, será el ganador.

New York es uno de los estados decisivos, ya que el mismo entrega 29 votos electorales. Si bien todavía no se han oficializado la totalidad de los votos en La Gran Manzana, la agencia Associated Press informó que Joe Biden, del Partido Demócrata, será el ganador del estado por una diferencia insalvable.

#ULTIMAHORA Elecciones EEUU: Joe Biden gana el estado de Nueva York — AP Noticias (@AP_Noticias) November 4, 2020

Joe Biden, ganador de New York

Joe Biden es el ganador de New York, un estado que se ha establecido como una victoria constante para los demócratas. De hecho, ningún candidato republicano ha ganado el voto popular del estado desde 1984, cuando lo hizo Ronald Reagan.

Las votaciones en todos los estados

Los estados que ya han pasado el 50% encrustrados y que tienen a Joe Biden en ventaja, son Carolina del Norte, Ohio, California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Kansas, New Jersey, New York y Vermont. En cambio, Donald Trump se está imponiendo en Carolina del Sur, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee y Virginia Occidental.

