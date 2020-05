Los Astros y los esteroides, ¿las peores trampas en la MLB?: Giambi los defiende

Cuando se conoció la noticia que los Houston Astros se vieron involucrados en el robo de señales en la temporada 2017, todo, absolutamente todo, el mundo de la MLB estuvo en su contra y para encontrar alguien que los respaldara fue como hallar una aguja en un pajar.

Pero se encontró, se trata del exjugador de las Grandes Ligas, Jason Giambi, quien no lejos de las polémicas admitió que en 2007 uso esteroides para mejorar su rendimiento y ahora declaró que entiende porque los Astros terminaron robando señales, hasta los comparó con los PED (esteroides).

Jason Giambi. Foto: Getty.

“No es diferente a los PED. Siempre habrá cosas en este juego cuando se habla de personas que ganan mucho dinero y quieren ganar”, afirmó Giambi. El exbeisbolista vio cómo su carrera de 440 jonrones fue manchada con el uso de estas sustancias.

#sabiasque El 8 de de Julio de 1995 Jasón Giambi conecto su primer home run en la @mlb , en 20 temporadas conectó un total de 440 home runs de por vida en su carrera en la @mlb ⚾️⚾️ #contactobeisbolistico @JasonGiambi_ @Athletics pic.twitter.com/laJ9tqCTfe — contactobeisbolistico (@contactobeisbo1) April 13, 2020

Y no está lejos de la realidad. Incluso con mayores controles y suspensiones más severas siguen apareciendo nuevos casos. Como para terminar de agregarle más polémica a sus palabras, Giambi fue contundente al responder si se arrepiente o no del uso de esteroides.

“Duermo de noche genial. Lo más importante que surgió de esto es que creé un grupo completamente nuevo de fanáticos que me dieron una segunda oportunidad, pero tampoco sé cuántos padres me encuentro y me dicen ‘Hola, muchas gracias por ser un ejemplo para decirles a mis hijos que si se equivocan digan la verdad’”, concluyó Jason Giambi.

