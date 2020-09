Se preocupa Curry: LeBron ya es el segundo triplero en los Playoffs

Quizás no lo tengas como uno de los mejores tripleros en la historia de la NBA, pero con poco ruido desde este aspecto del juego ya se ubica en la segunda posición de los jugadores con mayor cantidad de triples en la historia de los Playoffs. LeBron James es un todo terreno.

En el segundo juego de la serie de una de las semifinales de la Conferencia del Oeste entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets, LeBron se reportó en la victoria del equipo californiano con 28 puntos, once rebotes, nueve asistencias y un solo triple que terminó por ser histórico.

Con el lanzamiento de tres puntos que anotó en el juego de este domingo, LeBron superó a nadie más y nadie menos que uno de los mejores lanzadores de triples en la historia, Ray Allen, en cuanto a cantidad de tiros de tres unidades en los Playoffs de la NBA.

LeBron llegó a 386 triples en Playoffs, dejó atrás los 385 de Allen y quedó a 85 tiros de tres puntos del primer lugar en el ranking de los jugadores con mayor cantidad de triples en la historia de esta instancia de la NBA. ¿Quién ostenta este lugar de privilegio?

No podía ser otro que no fuera la estrella de Golden State Warriors, Stephen Curry. El base tiene 470 triples anotados en la historia de los Playoffs y aunque le dio cierta ventaja a LeBron por no llegar a la postemporada este año, parece que este récord tiene y tendrá un único dueño.

Lee También