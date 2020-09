El potente mensaje de LeBron James a sus críticos: "Se cag... en los pantalones"

Si bien su rendimiento se ha visto opacado por las consulares actuaciones de Anthony Davis en el comienzo de la serie Final de la Conferencia Oeste ante Denver Nuggets, el astro de Los Angeles Lakers, LeBron James, ha sido el blanco de las críticas por su presentación en ambos encuentros, donde anotó 15 y 26 puntos, respectivamente.

Las mismas aparecen luego del reclamo público que el Rey hiciera respecto de la votación que los periodistas acreditados realizaron para escoger al Jugador Más Valioso de la temporada regular en la NBA, donde fue superado con amplitud por el acreedor del galardón, el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, por 84 votos contra 16.

En ese sentido, James dedicó duras palabras para quienes dudan de su capacidad dentro del campo, señalando en conferencia de prensa que "para mí esto siempre ha sido así: sangre, sudor y lágrimas, creer en lo que haces tras pasar de todo... No va de los que dudan y de los que te dan todos los días para que te caigas. Te pones la presión sobre ti mismo cuando te importa lo que piensen los demás. Lo que piensen los demás no importa porque ellos no lo entienden".

"Todo el mundo sabe hablar desde fuera, pero si meten en el cuadrilátero, probablemente diez de las diez veces que lo hagan, se cagarían en los pantalones", afirmó el ala-pivot.

Respecto del juego de Davis en estos dos enfrentamientos, donde ha convertido 37 y 31 puntos, respectivamente, James fue honesto al señalar que "para ser sinceros, no he jugado una mierda en el segundo tiempo y soy yo el que me he apoyado en él: es él el que nos ha llevado a buen puerto".

"Cuando avanzas en la postemporada, las emociones se pueden volver una montaña rusa. No importa si es estás arriba o abajo, mantener la compostura y seguir hacia el objetivo es lo que importa. Estoy encantado de estar aquí con él y poder darle consejos", sentenció LeBron.

