New England Patriots tomó a un Philadelphia Eagle y ahora planea robar en Baltimore Ravens

New England Patriots quiere olvidar el desastre que representó la temporada pasada en la National Football League (NFL), donde quedaron fuera de los playoffs en su primera campaña sin Tom Brady como mariscal de campo y estrella del equipo.

Mucho se habló sobre Cam Newton y su baja producción al mando de la ofensiva "patriota". Sin embargo, hace poco la institución de Massachusetts decidió extender su vínculo con el jugador por otro año más, dándole una oportunidad de oro para demostrar de qué está hecho.

Aunque, la posición del quarterback no era la única que preocupa a New England, pues deben ajustar ciertos detalles en todas sus líneas para no repetir lo que sucedió en la zafra anterior. Justamente, para cumplir esto a la perfección acaban de adquirir a un jugador de Philadelphia Eagles y ahora planean robarse a una figura importante de Baltimore Ravens.

New England Patriots (Foto: Getty)

Según Mike Garofolo, los Patriots acaban de hacerse con los servicios de Jalen Mills en un contrato que lo atará por cuatro años a cambio de $24 millones de dólares, de los cuales $9 millones están totalmente garantizados.

El "robo maestro" de New England Patriots a Baltimore Ravens

Ahora, por si fuera poco, también están detrás de los pasos de Matt Judon, así que esto deja en evidencia las intenciones de Nueva Inglaterra para la venidera temporada del deporte del ovoide ¿Será este el año de los Patriots?

