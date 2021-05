Billboards 2021 EN VIVO: Horario del red carpet y premiación, dónde y en qué canal ver BBMA's desde USA y el resto del mundo

Billboard Music Awards 2021 EN VIVO | Este 23 de mayo se transmitirá los premios BBMAs desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles por las redes oficiales de la premiación a la música y el canal NBC en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el evento en USA y el resto del mundo.

En este año tendremos a muchas bandas y cantantes que estan arrasando con las premiaciones como The Weeknd que es el gran favorito al estar nominado en 16 categorías, luego esta DaBaby con once, Pop Smoke con diez, Gabby Barrett con nueve y Morgan Wallen con seis pese a la polémica que se generó por un video donde dijo un insulto racial.

Por otro lado esta BTS con cuatro nominaciones y van a presentar su nuevo MV de "Butter" en la ceremonia de premiación. Por otro lado, Blackpink y Seventeen (dos bandas del k-pop) están ingresando a los BBMA's en la categoría del Top Social junto a la banda SB19, representante del pop filipino (p-pop).

Cuándo y a qué hora ver Billboard Music Awards 2021

BBMAs 2021 EN VIVO se realizará este 23 de mayo a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Microsoft Theatre en Los Ángeles.

Día: 23 de mayo

Lugar: Microsoft Theatre en Los Ángeles

Horarios por país ver BBMA's 2021 Online

Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador: 6:00 p.m.

Perú, Ecuador, Colombia, México, Canadá y Estados Unidos: 7:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 8:00 p.m.

Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay: 9:00 p.m.

Dónde puedo ver los Billboard Music Awards en 2021

BBMA's 2021 se transmitirán en vivo vía NBC y también puede verlo online y en directo a través de servicios como YouTube TV y Hulu Live TV.

Estados Unidos: canal NBC

Latinoamérica: canales TNT y TNT Series

Quién está actuando en los Billboard Music Awards en 2021

Los que se van a presentar son: The Weeknd, Pink, Doja Cat, SZA, AJR, Bad Bunny y Karol G, DJ Khaled con HER y Migos, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam y Terry Lewis con Sounds Of Blackness con Ann Nesby y Twenty One Pilots y Alicia Keys estaría presentado un popurrí de canciones de su proyecto. Asimismo, el grupo de pop coreano BTS debutará con su nuevo sencillo "Butter" en la entrega de premios. ¿BTS presentará 'Butter' en BBMA's? Uno de los eventos más esperados es la presentación de BTS con su nuevo MV llamado "Butter". Dicho anuncio fue corroborado por el líder de la banda en una de las entrevistas que concedió a Billboard Music Awards en 2021 como a otros medios.

Billboard 2021: lista de nominados

Top Artist

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Taylor Swift

The Weeknd

Top New Artist

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke

Rod Wave

Top Male Artist

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Top Female Artist

Billie Eilish

Ariana Grande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift

Top Duo/Group

AC/DC

AJR

BTS

Dan + Shay

Maroon 5

Top Hot 100 Artist

DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

The Weeknd

Top Billboard 200 Artist

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Post Malone

Taylor Swift

Top Streaming Songs Artist

DaBaby

Drake

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Top Song Sales Artist

Justin Bieber

BTS

Megan Thee Stallion

Morgan Wallen

The Weeknd

Top Radio Songs Artist

Justin Bieber

Lewis Capaldi

Dua Lipa

Harry Styles

The Weeknd

Top R&B Artist

Jhené Aiko

Justin Bieber

Chris Brown

Doja Cat

The Weeknd

Top R&B Male Artist

Justin Bieber

Chris Brown

The Weeknd

Top R&B Female Artist

Jhené Aiko

Doja Cat

SZA

Top Rap Artist

DaBaby

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

Top Rap Male Artist

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

Top Female Rap Artist

Cardi B

Megan Thee Stallion

Saweetie

Top Country Artist

Gabby Barrett

Kane Brown

Luke Combs

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Top Country Male Artist

Luke Combs

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Top Country Female Artist

Gabby Barrett

Maren Morris

Carrie Underwood

Top Country Duo/Group

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Maddie & Tae

Top Rock Artist

AC/DC

AJR

Five Finger Death Punch

Machine Gun Kelly

twenty one pilots

Top Latin Artist

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Top Latin Male Artist

Bad Bunny

Ozuna

J Balvin

Top Latin Female Artist

Becky G

Karol G

Rosalía

Top Latin Duo/Group

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabón Armado

Los Dos Carnales

Top Dance/Electronic Artist

The Chainsmokers

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Surf Mesa

Top Christian Artist

Casting Crowns

Elevation Worship

for KING & COUNTRY

Carrie Underwood

Zach Williams

Top Gospel Artist

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tasha Cobbs Leonard

Maverick City Music

Kanye West

Top Social Artist

BLACKPINK

BTS

Ariana Grande

SB19

Seventeen

ALBUM AWARDS

Top Billboard 200 Album

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Taylor Swift, folklore

The Weeknd, After Hours

Top R&B Album

Jhené Aiko, Chilombo

Chris Brown & Young Thug, Slime & B

Doja Cat, Hot Pink

Kehlani, It Was Good Until It Wasn't

The Weeknd, After Hours

Top Rap Album

DaBaby, BLAME IT ON BABY

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Lil Uzi Vert, Eternal Atake

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Top Country Album

Gabby Barrett, Goldmine

Sam Hunt, SOUTHSIDE

Chris Stapleton, Starting Over

Carrie Underwood, My Gift

Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album

Top Rock Album

AC/DC, Power Up

Miley Cyrus, Plastic Hearts

Glass Animals, Dreamland

Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

Bruce Springsteen, Letter to You

Top Latin Album

Anuel AA, Emmanuel

Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo

Bad Bunny, Las que no iban a salir

Bad Bunny, YHLQMDLG

J Balvin, Colores

Top Dance/Electronic Album

DJ Snake, Carte Blanche

Gryffin, Gravity

Kygo, Golden Hour

Lady Gaga, Chromatica

Kylie Minogue, Disco

Top Christian Album

Bethel Music, Peace

Elevation Worship, Grave Into Gardens

Carrie Underwood, My Gift

We The Kingdom, Holy Water

Zach Williams, Rescue Story

Top Gospel Album

Koryn Hawthorne, I AM

Tasha Cobbs Leonard, Royalty: Live at the Ryman

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 1

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 2

Kierra Sheard, Kierra

Top Hot 100 Song Presented by Rockstar

24kGoldn ft. iann dior — "Mood"

Gabby Barrett ft. Charlie Puth — "I Hope"

Chris Brown & Young Thug — "Go Crazy"

DaBaby ft. Roddy Ricch — "ROCKSTAR"

The Weeknd — "Blinding Lights"

Top Streaming Song

Cardi B ft. Megan Thee Stallion — "WAP"

DaBaby ft. Roddy Ricch — "ROCKSTAR"

Future ft. Drake — "Life Is Good"

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne — "WHATS POPPIN"

Top Selling Song

Gabby Barrett ft. Charlie Puth — "I Hope"

BTS — "Dynamite"

Cardi B ft. Megan Thee Stallion — "WAP"

Megan Thee Stallion — "Savage"

The Weeknd — "Blinding Lights"

Top Radio Song

Gabby Barrett ft. Charlie Puth — "I Hope"

Chris Brown & Young Thug — "Go Crazy"

Dua Lipa — "Don't Start Now"

Harry Styles — "Adore You"

The Weeknd — "Blinding Lights"

Top Collaboration

24kGoldn ft. iann dior — "Mood"

Gabby Barrett ft. Charlie Puth — "I Hope"

Chris Brown & Young Thug — "Go Crazy"

DaBaby ft. Roddy Ricch — "ROCKSTAR"

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne — "WHATS POPPIN"

Top R&B Song

Jhené Aiko ft. H.E.R. — "B.S."

Justin Bieber ft. Quavo — "Intentions"

Chris Brown & Young Thug — "Go Crazy"

Doja Cat — "Say So"

The Weeknd — "Blinding Lights"

Top Rap Song

24kGoldn ft. iann dior — "Mood"

Cardi B ft. Megan Thee Stallion — "WAP"

DaBaby ft. Roddy Ricch — "ROCKSTAR"

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne — "WHATS POPPIN"

Megan Thee Stallion — "Savage"

Lee También