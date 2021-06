VER EN USA | LAFC vs. Houston Dynamo EN VIVO: Pronósticos, fecha y dónde ver partido por MLS 2021

Los Ángeles FC vs. Houston Dynamo EN VIVO ONLINE: Este 19 de junio ambas escuadras se enfrentará en el duelo de la Major League Soccer Cup (MLS) 2021 desde la Banc of California Stadium. El encuentro será transmitido en directo por TUDN para Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

LAFC y Houston Dynamo abrirán nuevamente el inicio de las actividades de la MLS tras 15 días de ausencia por el parón internacional debido al COVID-19 que tuvo a varios jugadores en cuarentena. Pepe Guardiola comentó airado sobre este paro: "No tiene sentido que se vayan y tengan que hacer 10 días de cuarentena al volver. Aquí estamos trabajando durante muchos meses, gastando dinero y el parón internacional llega cuando nos estamos jugando la temporada. Si vamos a perder seis o siete futbolistas no tiene sentido que vayan. Cuando puedan jugar y volver sin problemas irán, por supuesto. Queremos dejarles ir con la selección. Nunca les diré que no vayan. Pero no tiene sentido volver y estar 10 días sin entrenar y sin jugar cuando nos estamos jugando la liga o la Champions. Estoy seguro de que no van a ir. Supongo que la FIFA hará algo. ¿Hemos seguido todos los protocolos y ahora, en el momento crucial de la temporada, se tienen que ir? Estoy seguro de que todos lo van a entender".

Houston Dynamo se halla mejor posicionado en la tabla de la Conferencia Oeste, ubicandose en el quinto lugar con once puntos. Ello le permite estar dentro del grupo de eliminatorias de la serie final. Pero Los Ángeles FC se hallan en un lugar complicado a estar en el onceavo lugar pero puede levantarse con este partido dado que ha acumulado ocho puntos hasta ahora.

Cuándo y a qué hora juega LAFC vs. Houston Dynamo EN VIVO en USA

LAFC vs. Houston Dynamo EN VIVO estará cara a cara este 19 de junio a las 18:00 hs (PT) / 21:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Banc of California Stadium.

Día: 19 de junio

Lugar: Banc of California Stadium

Horario por país LAFC vs. Houston Dynamo

Estados Unidos: 18:00 hs (PT) / 21:00 hs (ET)

Perú: 20:00 hs

México: 20:00 hs

Colombia: 20:00 hs

Argentina: 22:00 hs

Chile: 22:00 hs

Ecuador: 20:00 hs

Dónde ver LAFC vs. Houston Dynamo en EE.UU.

Estados Unidos: UniMás, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, TUDN Radio

México: ESPN 3, ESPN Play

Canadá: DAZN

LAFC vs. Houston Dynamo pronósticos en USA:

LAFC tiene una cuota de -270, colocándolo como la opción con mayor probabilidad de ganar este encuentro. Por otro lado, Houston Dynamo van a tener un partido muy difícil y para las casas de apuestas establecen una cuota alta de +600.

Resultados Cuota LAFC -270 Empate +350 Houston Dynamo +600

*Cuotas cortesía de FanDuel.

Lee También