Boca es un mundo aparte. Todo puede pasar en el Xeneize en cuestión de 24 horas. Y este sábado 25 de junio, a horas del jugar uno de los partidos más importantes del semestre ante Corinthians por la Copa Libertadores, no fue la excepción: Conmebol confirmó la multa, Battaglia arma el 11 para la Copa y Grosman le respondió a Riquelme.

VIDEO | El polémico gesto de Benedetto al cuarto árbitro: "¿Cuánto?"

El final del partido entre Boca y Unión dejó un gran polémica. Cuando todo parecía listo para un empate, sobre el cierre Carlos Izquierdoz cometió un penal y Franco Troyansky se hizo cargo de ejecutarlo. Sin embargo, el primer remate, que fue atajado por Javier García, fue anulado por adelantamiento del guardameta. Y lo que vino después derivó en un escándalo.

En el segundo intento, Troyansky marcó el gol y tomó una decisión cuestionable: lo festejó sacándose la camiseta y mostrándosela a la hinchada del Xeneize. Eso derivó en el enojo de todos los fanáticos pero también del plantel azul y oro: hubo empujones y se generó un tumulto entre los futbolistas de ambos equipos.

En el medio del escándalo, ahora apareció un video en el que se ve a Darío Benedetto hacer un polémico gesto. La acción se dio antes de que se armara la discusión por el festejo de Troyansky. El banco de suplentes de Boca ya estaba caldeado por la decisión de cobrar el penal y terminó de estallar cuando el juez principal decidió repetirlo.

Todos los suplentes y también el cuerpo técnico de Sebastián Battaglia discutieron con el cuarto árbitro, Franco Acita. Y, en ese momento, se vio a Benedetto decir "Eh... ¿Cuánto? ¿Cuánto?", mientras se llevaba las manos a los bolsillos. El video se expandió en las redes sociales y generó un debate en torno a la decisión del delantero de cuestionar al arbitraje.

No es Benedetto: el jugador de Boca que fue informado y expulsado por el árbitro

Más allá de la derrota en La Bombonera, lo que más caro puede salirle a Boca tras el triunfo de Unión pasa por otro lado. En primer lugar, varios habituales suplentes dejaron malas sensaciones. En segundo, que no podrá contar con algunos jugadores para la próxima fecha.

El próximo martes será el partido ante Corinthians en Brasil y el XI será el de gala. Sin embargo, el problema principal estará en el compromiso del siguiente viernes ante Banfield en La Bombonera. Nuevamente habrá déficits en una zona del campo de juego: la zaga central.

Además de la lesión de Nicolás Figal y la expulsión de Carlos Izquierdoz, se sumó otra baja: Carlos Zambrano fue informado por Yael Falcón Pérez y se perderá al menos una fecha. En un abrir y cerrar de ojos, Sebastián Battaglia perdió a tres centrales para la próxima fecha.

Tras la polémica, Troyansky explicó por qué hizo el festejo de la camiseta ante la gente de Boca

La victoria de Unión de Santa Fe sobre Boca por 2-1 en La Bombonera tuvo a un gran protagonista: Franco Troyansky. El delantero se hizo cargo del penal que tuvo su equipo sobre el final del partido y, luego de que anularan su primer remate (atajó Javier García pero estaba adelantado), marcó el gol de la victoria y lo celebró con un gesto que no cayó bien en el equipo local.

¿Qué dijo el futbolista tras el encuentro? "Nos llevamos tres puntos muy importantes, hacía rato que no ganábamos en esta cancha, con un club tan grande como es Boca, nos vamos muy contentos a Santa Fe. Encima la ataja Javi (García), fue todo muy emocional, me vinieron a hablar todos, los defensores, el arquero, todos", destacó Franco.

El atacante aprovechó para pedir disculpas por el problema que se generó debido a su celebración, mostrándole la camiseta a la gente de Boca. "Pido disculpas a la gente si lo tomó mal, no fue para nadie. Due un desahogo porque hace mucho no convertía. Volver a este club que me dio todo... Estaba muy contento y lo saqué de adentro", explicó.

Última noticia: salió la sanción de la Conmebol a Boca por gestos racistas

Boca da vuelta la página y empieza a pensar en la serie de Copa Libertadores ante Corinthians. El Xeneize se prepara para ir a Brasil a visitar al Timao y ya recibió una mala noticia: fue sancionado por Conmebol por los gestos racistas de algunos hinchas en el último enfrentamiento entre ambos.

En la quinta fecha, estos dos equipos igualaron 1 a 1 en La Bombonera y habían salido imágenes de los simpatizantes discriminando a los hinchas rivales. Como ya había antecedentes, existía la posibilidad de que el Tribunal obligara al club de la Ribera a jugar a puertas cerradas. Finalmente, la sanción es económica pero con advertencia incluida.

Conmebol le impuso a Boca una multa de 100 mil dólares que se le descontarán del monto a recibir por los derechos televisivos. Sin embargo, hay un aviso importante: en caso de repetirse, se analizará la suspensión parcial o total del estadio para el siguiente encuentro.

Lo festejaron con todo: los tuits de la cuenta oficial de Unión tras la victoria ante Boca

La celebración de Franco Troyansky y el posterior escándalo entre los dos equipos se llevaron la atención del partido pero lo cierto es que Unión se fue de La Bombonera con mucha felicidad. El club santafesino se llevó una victoria importantísima ante Boca y lo celebró a lo grande en las redes sociales.

Naturalmente, Troyansky fue el gran protagonista en las redes para los hinchas del Tatengue y los del Xeneize. "Pido disculpas a la gente si lo tomó mal, no fue para nadie. Due un desahogo porque hace mucho no convertía. Volver a este club que me dio todo... Estaba muy contento y lo saqué de adentro", señaló el atacante de 25 años.

Pero también fue utilizado por la cuenta oficial de Unión, quien subió una imagen suya este sábado por la mañana con el siguiente mensaje: "¡Buen día, Pocho! ¡Buen sábado, Tatengues!". El viernes por la noche, el perfil de Twitter del Tatengue tiró dos publicaciones: "Bombonerazo", con una foto del festejo del equipo, y "¡Todos unidos!", con la celebración en el vestuario.

Tras la frase de "Ese pelado que no sé el nombre", la respuesta de Chicho Grosman para Riquelme

Juan Román Riquelme habló en TyC Sports este viernes y marcó la postura de Boca sobre la renovación del contrato de Eduardo Salvio. Y no solo dejó en claro que la oferta que se le hizo al jugador no se modificará y que la continuidad solo depende de la decisión del "Toto", sino que además se quejó por la información que dio Mariano "Chicho" Grosman en el canal durante los últimos días.

A mí no me gusta hablar de plata, pero el esfuerzo es muy grande. El club le ofreció cobrar al dolar oficial. Y ustedes saben también que Salvio tiene un contrato firmado y nunca lo tuve así", mencionó el vicepresidente del Xeneize. Y ahí tiró: "Lo dijeron. Cuando ustedes hablan con el pelado ese que no sé el nombre... Perdón que lo diga así pero no sé su nombre... Él lo dijo claramente: Salvio no tenía un contrato así".

La declaración del ídolo llamó la atención y ahora el propio Grosman tuvo la chance de dar su versión de los hechos. "No tengo mucho para decir... Estaba volviendo a mi casa porque comencé a trabajar desde temprano. Y me enteré por los mensajes que no tardaron en llegar, ja. Ya en casa, vi la nota. Creo que interpretó de otra manera lo que yo venía contando", mencionó ante la consulta del Diario Olé.

Boca le hizo estudios a Figal: qué lesión tiene y cuántos partidos se perderá

Una baja complica la planificación de Sebastián Battaglia en Boca. En el partido ante Unión de Santa Fe, Nicolás Figal fue titular pero no pudo completar el partido. El defensor central inició el encuentro pero sufrió una dura lesión que preocupó a todo el cuerpo técnico.

El dolor del futbolista fue tal que tuvo que dejar el campo de juego antes del entretiempo (lo reemplazó Carlos Izquierdoz, quien sobre el final del partido fue expulsado). Figal se hizo estudios en la mañana del sábado y ya se sabe el alcance de la lesión.

El periodista César Merlo informó el estado del defensor a través de Twitter. "La sacó barata: Nicolás Figal sufrió una distensión del ligamento lateral de la pierna derecha. Ya se hizo los estudios y quedó descartado cualquier tipo de ruptura. Estará al menos un mes sin jugar, con chances de que el plazo sea mayor en base a la evolución", dijo.

Los millones que perdió Boca por multas en 2022

Después de la caída vs. Unión de Santa Fe, Boca ya piensa en la Copa Libertadores y se ilusiona con lograr un triunfo ante Corinthians de visitante para rematar la serie en La Bombonera. Mientras, continúa recibiendo sanciones de la Conmebol y las multas ya superan los dos millones de pesos. ¡Preocupante!

En la previa de los octavos de final de la Copa, la Conmebol le impuso a Boca una multa de 100 mil dólares que se le descontarán del monto a recibir por los derechos televisivos. Esto se acumula a una lista de cuatro multas que ya recibió el club en este año y las cifras preocupan a la Comisión Directiva.

Según confirmó Federico Cristofaneli, periodista de Infobae, Boca lleva 153.000 dólares de multas en lo que va de esta edición de la Copa Libertadores. Sí, el equivalente a algo más de dos millones de pesos si tenemos en cuenta la cotización oficial del Banco Nación.

Se supo: la drástica decisión que tomó Riquelme minutos después de la derrota de Boca ante Unión

No fue una jornada más para Juan Román Riquelme. El vicepresidente de Boca vivió el partido ante Unión en La Bombonera en el día de su cumpleaños número 44 y los hinchas lo celebraron junto a su ídolo. En el minuto 10 del primer tiempo, desde las tribunas hubo ovación para uno de los mejores jugadores de la historia del club.

El mítico enganche siguió el encuentro desde su palco y observó la caída del equipo de Sebastián Battaglia frente al Tatengue. Ahora se supo cuál fue la drástica decisión que tomó el dirigente ni bien culminaron las acciones en el campo de juego del Estadio Alberto J. Armando.

Según informó TyC Sports, "Luego del partido ante el Tatengue, Banda Juarez -ex Tambo Tambo- iba a cantar para agasajar a Román, pero se decidió suspender el show debido a la derrota de Boca en La Bombonera". Al ver el panorama que quedó tras el festejo de Franco Troyansky, la dirigencia optó por dar por cerrada la jornada.

Cuatro bajas: el inesperado problema que tiene Battaglia para el próximo partido del torneo local

La derrota frente a Unión le dejó un problema a Sebastián Battaglia. El director técnico de Boca tenía preparada la planificación para las próximas semanas pero una serie de hechos imponderables le complicó el trabajo. Y ahora deberá meter varios cambios en la Liga Profesional.

Este martes, el Xeneize jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians en San Pablo y el DT pondrá lo mejor que tiene a disposición. El equipo titular jugará desde el arranque, por lo que la problemática pasa por el siguiente compromiso, en el torneo local.

El viernes 1 de julio a las 21:03, el conjunto azul y oro recibirá a Banfield en La Bombonera y Battaglia ya sabe que no podrá contar con Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano, expulsados frente al Tatengue. El "Cali" vio la roja en el tiempo reglamentario y el "Kaiser" fue informado por los incidentes frente al plantel de Unión.

Sin Fabra y con el más pedido por los hinchas: el 11 que prepara Battaglia para los octavos de la Libertadores

Boca sufrió un cachetazo enorme de la mano de Unión de Santa Fe en un duelo que terminó con las pulsaciones muy elevadas, pero sabe que tiene que cambiar la página rápidamente porque se acerca un encuentro clave por la Copa Libertadores. Por eso, tras la caída en La Bombonera, Sebastián Battaglia ya piensa el 11 para jugar los octavos vs. Corinthians.

Después de perder 2-1 ante el Tatengue, el DT del Xeneize contó que realizó la rotación de los titulares porque este era "el momento para hacerlo para llegar más descansado al partido de la Copa" y ahora busca poner lo mejor que tiene para arrancar la serie con el pie derecho.

Para jugar el próximo martes a las 21:30 en Brasil, Battaglia podría disponer a: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Carlos Zambrano/Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.