Boca es un mundo aparte. Todo puede pasar en el Xeneize en cuestión de 24 horas. Y este sábado 19 de junio, a horas del jugar ante Barracas Central por la cuarta fecha de la Liga Profesional, no fue la excepción: la Comisión Directiva tiene sobre la mesa una oferta millonaria por Gastón Ávila y Sebastián Battaglia sorprendió con la lista de convocados.

Se va de Boca para sumarse a Rosario Central con Tevez: "Lo eligió Retegui"

"La Comisión Directiva aceptó la propuesta de Carlos Tevez. Es una propuesta integral. Si todo avanza bien, lo esperamos el martes para el entrenamiento", dijo Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central. Así, está todo listo para el arribo del ídolo de Boca al "Canalla", para su primera experiencia como director técnico.

A horas de que sea oficializado en el cargo, el "Apache" ya trabaja para empezar a implementar sus ideas en el club rosarino. Ya se mencionó que quiere varios refuerzos para mejorar al equipo y hay varios jugadores del Xeneize en la lista de Tevez: Gastón Ávila, Marcelo Weigandt y Jorman Campuzano fueron mencionados como posibles incorporaciones.

Mientras tanto, ya se sabe que Carlitos incorporó a un trabajador de Boca. Se trata de Marcelo Traverssi, quien será el preparador físico de su cuerpo técnico y actualmente integraba el equipo de trabajo de Hugo Ibarra en el plantel de Reserva del Xeneize.

Riquelme y Toti Pasman se cruzaron en La Bombonera y el ídolo de Boca le tiró una frase letal: "Dijo..."

El miércoles, Juan Román Riquelme y Toti Pasman se cruzaron en La Bombonera. El ídolo iba hacia la cabina de transmisión de ESPN para la entrevista que tuvo con Sebastián Vignolo y vio a Toti, quien se retiraba tras comentar el partido entre Boca y Tigre para Radio La Red. Y ahí se escuchó una frase para Pasman.

El propio periodista relató los hechos en "DSports Radio". "Me sorprendí, casi no me di cuenta de que era él... Iba con su hermano Cristian y con alguien que yo conozco mucho. Y cuando pasé, porque cuando me lo crucé no dijo nada, dijo... En realidad, soltó al aire: 'Ah, los contras también vienen a la cancha...'", deslizó.

¿Qué dijo Pasman al respecto? "Por supuesto que seguí... Pero me quedó revoloteando la frase. Lo que analicé es que a Román le sale la ficha dictatorial, así como le salió cuando empezó que gobernaba por comunicados. Ahora creo que en el fondo él siente que si hay contras, no pueden ir a la cancha. Que él tiene el poder de vetar, de decir 'Vos me criticás, vos no entrás' o 'Vos me elogiás, venís y te doy la nota'. Ojo Román que es peligroso eso, eh... ", tiró.

Battaglia lo borró de la lista de concentrados y ya se sabe qué pasará con su futuro: "Podría salir a préstamo"

Este domingo a las 21:30, Boca visitará a Barracas Central por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2022. Sebastián Battaglia definió al equipo titular y pondrá a lo mejor que tiene a disposición: regresarán los peruanos Advíncula y Zambrano.

La formación del Xeneize frente al "Guapo" será: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Por otro lado, el DT ya dio la lista de concentrados y uno de los que no aparece podría irse del club.

El periodista Augusto César reveló que Vicente Taborda tiene chances de irse cedido. "Battaglia concentra 23 jugadores para el partido de mañana. Nicolas Orsini sigue sin estar entre los convocados por su lesión en el tobillo y Vicente Taborda tampoco aparece. Ayer no jugó en reserva. Podría salir a préstamo en las próximas horas", mencionó.

Boca y una posible venta millonaria que sorprendió a todos: ¿pierde una pieza clave del grupo?

Boca atraviesa un mercado de pases complejo. Con una base de futbolistas competitivos en el plantel y en la búsqueda de nombres nuevos que sumen en jerarquía, la economía es un impedimento. Aunque ojo, una posible venta millonaria podría abrir varias puertas. ¿Pierde el plantel o gana la billetera?

Mientras despide a Cristian Pavón y teme por la partida de sus figuras más rutilantes, un jugador que no tiene tantos minutos pero es clave en el grupo humano podría marcharse. ¿La parte positiva? Dejaría más de tres millones de dólares con los que la Comisión Directiva podría salir al mercado a negociar.

Según confirmó Martín Arevalo, periodista de TyC Sports, el Royal Antwerp le hizo llegar una oferta a Boca para llevarse a Gastón Ávila. La misma sería por varios millones según los detalles que dio Arevalo y en el Xeneize lo analizarán con seriedad.

Como Advíncula y Zambrano no se clasificaron al Mundial, Boca perdió una suma increíble de dinero

Esta semana se jugó el repechaje entre Perú y Australia por un lugar en el Mundial de Qatar 2022. En partido intenso y atractivo, que derivó en una tanda de penales viral, el equipo australiano se quedó con la victoria y el pase a la Copa del Mundo. Y esto afectó económicamente a Boca.

Luis Advíncula y Carlos Zambrano formaron parte del conjunto peruano que dirige Ricardo Gareca y ambos fueron titulares en el encuentro. Incluso el lateral derecho pateó uno de los penales de la tanda final y lo erró: su tristeza se hizo viral en las redes por un fuerte comentario que hizo luego.

Mientras tanto, el Diario Olé explicó que Boca se perdió de ganar una importantísima suma de dinero. Desde hace varias ediciones mundialistas, la FIFA le paga a todos los clubes del mundo una cantidad de plata por cada día que sus jugadores forman parte de la Copa del Mundo. Y, por primera vez desde 2002, el Xeneize no tendrá representantes en ningún país.