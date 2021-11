Ya pasaron dos días desde que la calma llegó a Boca en modo de clasificación a la final de la Copa Argentina y el objetivo ya empieza a aclararse, teniendo la confirmación a la Copa Libertadores 2022.

Para eso, en el equipo de la Ribera ya comenzaron a planificar las movidas en el mercado de pases que se abre en las próximas semanas. En base a eso mismo rondaron las noticias del día en el Xeneize.

Las dos figuras del plantel que pueden irse libres a partir de diciembre

Mientras Boca piensa en las posibles incorporaciones, no debe descuidar los contratos de los jugadores que actualmente militan en el club, sobre todo si se trata de figuras de la talla de dos integrantes del plantel actual.

La borró rápido: la historia del Chipi Barijho burlándose de Milito

Haciendo eco de las frases del técnico del Bicho, Antonio Barijho subió una historia a Instagram con una ironía sobre lo sucedido. "Jueves de entrenamiento en el imperio de Boca", escribió el Chipi en referencia a la frase "Boca es un imperio" que había soltado Milito.

Nicolás Reniero explicó qué pasó en la jugada de la polémica entre Boca y Argentinos

Pasado el encuentro entre Boca y Argentinos, Reniero rompió el silencio y dio su versión. "En la jugada toqué la pelota. Es más, la parábola de la pelota cambia cuando la toco. Pero bueno, se quedó con que no la había tocado. La pelota me toca en el pie, cuando sigo el recorrido de la pelota para que no pierda el pique"

"Boca está pendiente": ¿Paolo Guerrero vuelve a estar en el radar?

¿Qué pasará con el futuro del delantero? Tras su salida del equipo carioca, ahora todos se preguntan cuál será el próximo paso en la carrera del goleador. Y en Perú adelantaron que Boca podría sumarse a la gran cantidad de interesados

¿Es posible el pase de Facundo Farías a Boca?

Jose Vignatti, el Presidente de Colón, se refirió a las posibilidades de concretar el sueño del joven mediocampista. El jugador dijo que está preparado.

Lo quiso Riquelme para Boca y explicó por qué rechazó la propuesta: "No era el momento"

"Estuve cerca de Boca, pero yo preferí no hablar porque había muchos problemas en el club. Yo siempre trato de mantenerme al margen de lo que genere problemas, sobre todo a mis compañeros", manifestó el jugador que quiso traer Riquelme y se quedó en su equipo.