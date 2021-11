Boca tuvo una noche para el olvido en Avellaneda. El equipo de Sebastián Battaglia cayó 1 a 0 ante Independiente y se complicó en la lucha por el ingreso a la Copa Libertadores. Con este resultado, el Xeneize cerró el 2021 sin ganar ni un solo clásico.

La jornada fue difícil y no solo por el resultado. Carlos Izquierdoz se fue expulsado, Cristian Pavón y Carlos Zambrano se pelearon feo en el banco y hubo bajísimos rendimientos individuales. Para colmo, no hubo agua en el vestuario y los jugadores no pudieron bañarse.

El entrenador de Boca se paró ante los micrófonos después del encuentro y no ocultó su fastidio por la falta de agua en el vestuario. "Nos cortaron el agua. Vamos a tener que hacer lo mismo nosotros cuando vayan para allá", expresó el DT con mucha bronca.

Minutos más tarde, aseguraron que los futbolistas del Rojo también abandonaron el Libertadores de América sin haberse bañado. Si bien en Boca lo tomaron personal, parece ser que el problema en el estadio trascendió los colores de la camiseta.