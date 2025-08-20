Sebastián Battaglia se decide a pelearle a Riquelme la gestión de Boca: “Por el bien de la institución”

Más de una década después de haber tomado la decisión de poner fin a su carrera como futbolista profesional, Sebastián Battaglia sigue ostentando el récord de ser el jugador más ganador en la historia de Boca, club al que se mantuvo vinculado como entrenador hasta llegar a tomar el mando del primer equipo en agosto de 2021 para reemplazar precisamente a Miguel Ángel Russo, quien actualmente es otra vez el técnico del equipo.

La salida de Battaglia en julio de 2022, tras la eliminación a manos de Corinthians en la Libertadores de aquel año, resintió profundamente su relación con Juan Román Riquelme, actual presidente que por entonces se desempeñaba como vice, y el Consejo de Fútbol que en los últimos días terminó por desmembrarse. Pero el ex mediocampista, que recientemente dirigió a San Miguel en la Primera Nacional, no ha desistido de regresar al club y ahora está proyectando hacerlo desde la gestión, lo que inevitablemente lo pondría a disputarle el poder a quien decidió su salida.

En diálogo con Boca de Selección, Battaglia confirmó que mantiene un diálogo frecuente con Jorge Reale, quien a último momento se bajó de las elecciones en 2023 y que está decidido a presentarse en 2027 como oposición a la gestión actual de Juan Román Riquelme. “Lo conozco hace 20 años, es muy fanático de Boca, apasionado. Viene trabajando desde hace un tiempo. Charlamos mucho de fútbol, del futuro, de los proyectos”, dijo el ex jugador y técnico del Xeneize.

Y agregó: “A uno lo entusiasman siempre cosas nuevas. A Jorge (Reale) lo conozco y se la clase de persona que es, por eso venimos charlando y proyectando cosas para adelante. Siempre me motivan esas cosas y más en Boca, que es mi casa. Siempre por el bien de la institución, conociendo bien los proyectos. Siempre hablamos de Boca, de lo que sucede y de lo que se podría llegar a hacer”.

Battaglia trabaja para vincularse a Boca desde la gestión.

Su vínculo con Riquelme y su respuesta a Cascini

Después que Raúl Cascini lo tildara de desagradecido, Sebastián Battaglia recordó qué fue lo que lo llevó a querer formar parte de los planes que tenían para Boca Jorge Ameal, Juan Román Riquelme y compañía. “Yo entré en ese proyecto dirigiendo la Reserva, conociendo a todos los juveniles que ya estaban en el club, que esa gestión los heredó, y a partir de ahí acompañar el crecimiento de cada uno para que el día de mañana pudiera estar en Primera División”, dijo.

“Obviamente sabía también que la posibilidad de dirigir Primera División iba a darse llegado el momento. Se dio cuando se fue Miguel (Russo) en ese 2021. La oportunidad la tuve y soy una agradecido de esa oportunidad. Nunca fui desagradecido. Después hubo distintas cuestiones que hicieron que el pensamiento de cada uno no fuera el mismo”, agregó.

Y concluyó: “A la despedida de Román (Riquelme) yo fui. Me llamó y creí que era lo correcto. Si hubiese tenido algún problema no iba. Obviamente me duele la forma en la que me fui del club, la forma en la que me sacaron. Boca para mí es todo, nací en Boca y siempre voy a querer lo mejor para el club”.