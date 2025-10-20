Es una realidad que Godoy Cruz no atraviesa su mejor momento. En lo que va del Torneo Clausura 2025, solamente ganó un partido y está a 3 puntos del descenso. Las alarmas no son una exageración y la dirigencia tomó cartas en el asunto: despidió a Walter Ribonetto y el principal candidato para reemplazarlo e intentar cambiar el rumbo actual del equipo es Sebastián Battaglia.

Las estadísticas no mienten y simplemente reflejan la actualidad. El conjunto mendocino, que desde su ascenso a Primera División acostumbró a hacer buenas campañas y disputar competiciones internacionales con regularidad, ahora está muy lejos de eso. Con el peligro de perder la categoría más latente que nunca, la Comisión Directiva dio el golpe sobre la mesa y hay modificaciones.

Según pudo saber Bolavip, Ribonetto fue despedido y Sebastián Battaglia sería el nuevo entrenador de Godoy Cruz. Aunque todavía no está consumada la llegada del ex futbolista que conquistó múltiples trofeos en el fútbol argentino, podrían ser cuestión de horas para que las negociaciones lleguen a buen puerto y se estampen las firmas correspondientes para que sea una realidad.

Sebastián Battaglia, ex entrenador de Boca.

Para tomar mayor dimensión del presente, el Tomba solo ganó uno de sus últimos 17 partidos. En este tramo más reciente acumula 6 encuentros sin conocer la victoria, que se dividen en cuatro empates y dos derrotas. Estos números y a raíz de que el equipo no encuentra respuestas dentro del campo de juego, llevaron a la institución a tomar dichas medidas drásticas.

La reciente caída por 2-0 ante Lanús del pasado viernes fue la gota que rebalsó el vaso en la dirigencia. De esta manera, Godoy Cruz resolvió correr de su cargo a Ribonetto con la clara intención de un cambio de rumbo por los malos resultados que se dieron en el último tiempo. Con ese panorama sobre la mesa, en Mendoza pisa fuerte el nombre de Sebastián Battaglia, que podría asumir pronto.

Tras su recordado paso por Boca, donde se consagró campeón como director técnico, y sus posteriores estadías en Huracán y San Miguel, el ex mediocampista está sin trabajo. Debido a su experiencia en un gigante -además de su exitosa etapa como jugador-, el León cumple con los requisitos que pretende el elenco de Cuyo para que un entrenador lidere al equipo en el futuro.

Sebastian Battaglia, ex entrenador de Boca y Huracán.

Turco Asad, el otro candidato en Godoy Cruz

El recordado Omar Asad ya tuvo dos pasos por Godoy Cruz, en 2010 y 2012. Desde aquel entonces y hasta la actualidad, continuó su carrera en el exterior entre México, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, la chance de una tercera etapa en el Tomba podría llevarse a cabo si las charlas avanzan significativamente y consiguen coincidir en ciertos puntos de las tratativas.

