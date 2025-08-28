Battaglia dijo que volvería a Boca como DT, recordó el “Muletazo” de Palermo contra River y habló de sus lesiones: “Me sigue doliendo”

Con 19 títulos como jugador y dos como entrenador, Sebastián Battaglia es uno de los máximos referentes de la historia de Boca. Volante con clase y metedor, se hizo un lugar en el equipo que comandaba Carlos Bianchi entre fines de los 90 y comienzos de los 2000. Salvo un año y medio en el Villarreal, toda su carrera fue en el Xeneize y eso lo hizo ser protagonistas de gestas históricas, lo llevó a la Selección Argentina y allí pudo compartir con Lionel Messi como compañero y con Diego Armando Maradona como entrenador.

¿Cuál fue el mejor Boca en el que jugó?

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Sebastián Battaglia se refirió a los mejores equipos de Boca que integró: “Los equipos del 2000, 2003 y 2005 con el Coco Basile, con el Coco no jugamos Libertadores, pero era un buen equipo también. Pero si tengo que quedarme con un equipo, me quedo con el del 2003. Comenzamos esa Libertadores muy bien, después tuvimos un partido clave con Paysandú donde perdemos de local, pero ganamos de visitante y a partir de ahí ganábamos todos los partidos”.

Battaglia ante el Milan en la Intercontinental 2003. (Foto: Getty).

Además, se refirió al título que más lo marcó: “La Libertadores del año 2000 fue el comienzo de algo que ni lo imaginaba, después ganarle en Japón al Real Madrid. Es difícil elegir un título, pero sí que el primero dio la posibilidad de formar algo importante para todo lo que vino después”.

Sebastián Battaglia ante Real Madrid en la Intercontinental del 2000. (Foto: Getty).

Seba y el “Muletazo” de Palermo ante River

Por los cuartos de final de la Copa Libertadore 2000, River y Boca se vieron las caras. La ida se jugó en el Monumental y quedó para el Millonario por 2 a 1, pero la revancha fue del equipo de Carlos Bianchi, que se impuso por 3 a 0 en lo que fue la vuelta de Martín Palermo a las canchas luego de superar una dura lesión. Aquella jornada, el Titán marcó el 3 a 0 y ese Superclásico quedó marcado como el del “Muletazo”.

Battaglia así lo recordó: “Fue impresionante lo que se vivió ese día. En lo personal me hacen el penal y después le doy el pase a Martín. Parece una película, Martín no estaba para entrenar e igual Bianchi lo lleva al banco y le toca hacer el gol. Al que le preguntas si le gustaría revivir un clásico, sin dudas que es ese”.

También dijo: “Siempre estuvimos enfocados en entrenar, sabemos que los dichos de Gallego era cosas del folclore, si la veíamos y nos enterábamos de lo que decía Gallego. Eso lo llevó a Carlos Bianchi a decidirse y llevarlo a Palermo al banco. Fueron surgiendo en la previa esas cosas, pero bueno a los partidos hay que jugarlos”.

“Palermo tuvo momentos realmente difíciles en su vida, siempre fue positivo y mirando hacia delante. Tiene una mentalidad ganadora y optimista como lo llamaban en algún momento. Era fuerte mentalmente y tenía que ser así para lo que le tocó vivir. Tiene momentos muy emotivos que a nosotros también nos hizo disfrutar”, cerró Battaglia.

Las lesiones que marcaron su carrera y lo llevaron al retiro

A los 32 años, en 2013, Sebastián Barraglia dejó el fútbol profesional. Las lesiones fueron determinantes, sobre todo una osteocondritis en su tobillo. Así lo recordó: “Tuve que ponerme una prótesis, tratando de que no me duela, pero me sigue doliendo. Empezó casi al final de mi carrera, me terminó sacando de la cancha. Tuve tres operaciones antes de jugar. Yo era muy duro de la cabeza y no queria estar afuera, eso me hizo dar más de lo que debía a veces. El envión de ganar te lleva a no querer perderte nada”.

Battaglia afirmó que volvería a Boca como DT

Entre agosto de 2021 y julio de 2022, Sebastián Battaglia fue entrenador de Boca. Su paso quedó marcado por las conquistas de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022, aunque también por la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians por penales. Al ser consultado si volvería a Boca, Seba no dudó: “Me gustaría siempre ayudar a Boca para que vuelva a lo más alto. Ya sea como entrenador o desde cualquier lugar, siempre voy a estar agradecido al club por cómo me recibieron. Si puedo ayudar, siempre lo voy a hacer”.

Battaglia fue DT de Boca entre 2021 y 2022. (Foto: Getty).

“Me tocó exponerme un poco decidiendo ser entrenador, es real que en ese rol te expones mucho más. La profesión es ingrata e injusta, a veces si jugas mal y ganas te critican porque jugas mal, nunca nadie está conforme. A nosotros nos tocó ganar campeonatos y clasificar a Libertadores que es muy importante”, afirmó Battaglia.

Su paso por la Selección Argentina

En total, Sebastián Battaglia acumuló 10 partidos en la Selección Argentina, los primeros fueron en 2003, luego jugó algunos en 2005 y los últimos fueron entre 2008 y 2009, con Diego Maradona como entrenador. Al ser consultado por su paso por la Albiceleste, Battaglia afirmó: “Me tocó vivir ya el crecimiento de Leo en la Selección, la verdad que era impresionante las cosas que hacía. Maradona para nuestra época era nuestro ídolo máximo, entonces tenerlo ahí para nosotros era un sueño”.

Diego Armando Maradona en 2009. (Foto: Getty).

“Veíamos en ese momento como se movía, como llevaba la pelota Messi y era muy diferente. Era muy potente de piernas y rápido, difícil de marcar. Lo he sufrido en algunas ocasiones cuando el Coco separaba a titulares y suplentes y hacíamos futbol, hubo un momento una vez que teníamos que ir a dividir la pelota y no trabé, je. Me corrí, después el Coco me felicitó por no haber lesionado a Leo, iba a salir en todos los diarios”, concluyó Battaglia.

