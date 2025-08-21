Battaglia volvió a apuntar contra Riquelme y reveló que le sugirieron que Rolón juegue por Varela: “Cada uno sabe lo que dijo”

Tiempo después de su salida como entrenador de Boca, Sebastián Battaglia rompió el silencio y contó intimidades sobre su paso por el club. Luego de confirmar que fue despedido por teléfono en una estación de servicio, reveló que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol le sugirieron que Esteban Rolón jugase en lugar de Alan Varela.

“Algunos me llegaron a cuestionar por qué Varela tenía que jugar, y hoy Varela es vendido al Porto y citado a la Selección Argentina con un presente enorme. ¿El Consejo o los periodistas? Cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace”, explicó el DT en diálogo con Boca de Selección.

Esta situación se dio en 2022, año en el que el mediocampista comenzó jugando para la Reserva. Luego de una lesión de Pol Fernández, Battaglia decidió darle una oportunidad en el equipo titular que enfrentó a Arsenal de Sarandí por la Copa de la Liga Profesional.

En aquel entonces, el Diario Olé reveló que esta decisión no le gustó a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, debido a que le habrían sugerido que le de minutos a Esteban Rolón, quien había llegado al club a mediados de 2021 proveniente de Huracán.

Por otro lado, explicó que esta situación fue una de las que detonó su salida del club: “Es una sumatoria de cosas que van haciendo que no se esté cómodo adentro del trabajo, yo mis convicciones las tengo bien claras y mis pensamientos. Uno no siempre puede pensar como la otra persona”.

Battaglia habló de su salida de Boca

“Sí, no tengo por qué esconderlo porque fue real. Ahora, vos me decís ¿Te hubiera gustado irte como se fue Demichelis?, que podemos discutir si estuvo bien o estuvo mal, son procesos que se deciden, qué sé yo, o de la manera que nos tocó ir a nosotros, o sea son diferentes”, inició Battaglia en diálogo con Los Edul.

“Uno termina siendo más feliz, saludado por todo el estadio, dirigiendo un último partido y a nosotros nos sacaron como si hubiésemos sido los malos de la película, más allá de una declaración que podés estar contento o no, no sé, pero por eso, es largo”, continuó, comparando su situación con la de Demichelis.

Por otro lado, se refirió a sus declaraciones que generaron enojo en la dirigencia: “No es solamente el momento de la declaración. La realidad es que yo volvía del entrenamiento de Ezeiza y ahí recibo donde me dicen que nos encontrábamos ahí, simple. Me lo veía venir, cuando te llaman y te dicen esto es porque va a pasar“.

“Yo no tengo un problema, cuando a vos te quieren contratar te tratan de la mejor manera o sos más lindo, porque cuando pasa lo contrario, es la parte que no me termina de cerrar. Si bien estamos cerca de donde vive uno, donde se reúnen, porque vivimos cerca, me parece que las formas pueden ser otras”, cerró.

Los números de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca

En su etapa como entrenador de Boca, Battaglia dirigió un total de 57 partidos. En los mismos cosechó 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas. Además, ganó dos títulos a nivel local.

