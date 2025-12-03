A qué hora juega Boca vs. Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025

Boca y Racing protagonizarán una jornada que promete y mucho. El próximo domingo 7 de diciembre, en La Bombonera, dos de los equipos más grandes del país se medirán cara a cara por las semifinales del Torneo Clausura, y solo uno de llegará a la gran final en Santiago del Estero del próximo 13/12 ante el ganador de Gimnasia – Estudiantes.

El Xeneize arrastra cinco triunfos de manera consecutiva, cuatro sin que le conviertan goles y se metió en semifinales del certamen local luego de eliminar como local a Talleres y Argentinos Juniors por 2 a 0 y 1 a 0 respectivamente.

La Academia, en cambio, se cargó a River en octavos de final con un agónico 3 a 2 a favor en Avellaneda y dejó en cuartos a Tigre tras vencerlo por penales. Ahora, tendrá el primer mata-mata definitorio fuera de su estadio, y buscará eliminar a Boca como lo hizo su eterno rival en el Apertura.

En lo que respecta a la organización del compromiso entre los de Claudio Úbeda y los de Gustavo Costas, la AFA decidió que la primera semifinal del Clausura debía disputarse el domingo 7/12 a las 19:00, debido a que un horario más temprano condicionaría las cuestiones climatológicas. Cabe destacar que este fin de semana habrá una pequeña ola de calor en Buenos Aires, motivo por el cual el clásico se jugará en horario de tarde-noche.

El partido restante de semifinales será el lunes 8/12 -feriado- a las 17:00, debido a que los eventos que sucederán en La Plata durante el fin de semana y el operativo de seguridad que supone uno de los clásicos platenses más importantes de los últimos años.

El anuncio de AFA para los horarios de las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA da a conocer días y horarios en los que se disputarán las Semifinales del Torneo Betano Clausura 2025.

Domingo 7 de diciembre

19.00 Boca (1A) – Racing (3A)

Lunes 8 de diciembre

17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A)

Cabe destacar que en enero de este año la LPF determinó que la final del Torneo Clausura se jugaría el sábado 13 de diciembre, en horario nocturno. De hecho, antes de iniciarse los Octavos de Final de la actual competencia se recordó que las dos semifinales se disputarían el domingo 7 de diciembre y se volvió a remarcar que la final se realizará el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 21.00.



Sin embargo, a raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (en nota que se adjunta en esta comunicación) una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes. Esto es debido a los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC). Por ese motivo, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata se jugará el próximo lunes 8 de diciembre a las 17.00.

Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors vs. Racing – Domingo 7 de diciembre a las 19:00 en La Bombonera.

Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata – Lunes 8 de diciembre a las 17:00 en el Juan Carmelo Zerillo.

