“Boca es un cabaret”: Diego Latorre reveló detalles inéditos de su icónica frase y apuntó contra un ‘traidor’

En los años previos al glorioso ciclo de Carlos Bianchi al frente de Boca Juniors, el club de la Ribera no logró resultados a la altura de la expectativa que generaron planteles repletos de figuras. Diego Latorre fue una de esas estrellas que no consiguió convertirse en ídolo del Xeneize a pesar de sus rendimientos con la azul y oro e innegable talento.

Aunque convirtió 77 goles y ganó 3 títulos en el club, sus dos ciclos allí estuvieron marcados por una frase que hasta hoy resuena: “Boca es un cabaret”. Pasaron casi tres décadas desde aquel día de 1998 en el que, en caliente, soltó aquella bomba ante los micrófonos que lo esperaban tras el entrenamiento.

“Estaba en el auto antes de encarar para la zona donde estaban los periodistas y escucho a uno por Radio Rivadavia que contaba con lujo de detalles todo lo que habíamos hablado hacía cinco minutos en el vestuario. Entonces pongo en marcha el auto y me quedo tratando de contenerme para no volver al vestuario y preguntar quién había sido el hijo de mil puta. Ahí no tenía sospechas, pero hoy sé quién es. Prefiero dejarlo en el anonimato”, recordó en Gol Gana.

Y añadió: “Los periodistas no estaban ahí, estaban afuera del predio, a 500 metros. Yo estaba caliente, pero no iba a hablar. Y justo me frena Quique Felman, con quien yo tenía relación. Ahí me tira la pregunta y yo por dentro estaba pensando en quién había sido el traidor hijo de puta. Y lanzo esa frase. La gente cree que fue algo mío contra alguien”.

“Quise decir puterío, no cabaret. Me salió eso”, recordó Latorre, que ya no tuvo posibilidad de marcha atrás luego de soltar aquellas explosivas palabras que retumbaron en todos los diarios en la mañana siguiente.

“Los jugadores son un grupo firme, no puede alguien hablar con los periodistas. Vos no podés traicionar. En ese momento yo no sabía quién era, después me enteré”, señaló al reconocer que sabe quién es el culpable de su enojo, aunque prefirió guardarse el nombre.

En aquel momento se jugaba el Torneo Clausura 1998, donde Boca estaba lejos de la pelea y sus hinchas desplegaron la famosa bandera de ‘gracias por el campeonato’ en la previa de la frase de Latorre. En el partido siguiente, Ferro se impuso por un categórico 4-1 en Caballito y le marcó la salida al Bambino Veira como entrenador.

