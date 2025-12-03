Es tendencia:
La reacción de Yuki Tsunoda ante la decisión de Red Bull de dejarlo afuera de la Fórmula 1 en 2026: “No me lo impedirá”

El piloto japonés se quedó sin lugar en la parrilla de la próxima temporada y lanzó una fuerte advertencia sobre su futuro.

Por Agustín Vetere

Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull.
Solo queda el Gran Premio de Abu Dhabi por delante en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Mientras Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se preparan para definir el título, Red Bull tomó una decisión con respecto a sus butacas para el 2026.

Finalmente, Yuki Tsunoda se quedará sin asiento para la próxima temporada y quedará como piloto de reserva. En cambio, Isack Hadjar fue promovido a Red Bull para correr junto a Verstappen, mientras que Liam Lawson se quedarán en Racing Bulls, esta vez con Arvid Lindblad como compañero.

De esta manera, la noticia golpeó duro al japonés de 25 años que soñaba con su quinta temporada al hilo como titular en la máxima categoría. En ese contexto, Tsunoda publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia y advertir a toda la Fórmula 1.

“Aún no he terminado. Descubrir que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla. La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No me impedirá ser el mejor piloto de F1 posible”, sentenció Yuki.

Este año, Tsunoda se subió a la complicada segunda butaca de Red Bull a partir del tercer Gran Premio, justamente en Japón. En total, acumuló 33 unidades que lo mantienen en la 15° posición en general, un lugar decepcionante para un monoplaza de su calibre. Entró en los puntos en 7 oportunidades, siendo el 6° puesto en Baku su mejor actuación de 2025.

Parrilla de la Fórmula 1 2026

  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton
  • Red Bull: Max Verstappen / Isack Hadjar
  • Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon
  • Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto
  • Racing Bulls: Liam Lawson / Arvid Lindblad
  • Williams: Alex Albon / Carlos Sainz
  • Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez
  • Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto
¿Hay pronóstico de lluvia para la definición de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi?

ver también

Los horarios del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 1: 6:30 horas
  • Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 3: 7:30 horas
  • Clasificación: 11:00 horas
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

  • Carrera: 10:00 horas

DATOS CLAVE

  • El piloto Yuki Tsunoda publicó un sentido mensaje en sus redes tras no obtener asiento para 2026.
  • Yuki Tsunoda advirtió que no se dará por vencido y trabajará más como piloto de pruebas y reserva de Red Bull.
  • Tsunoda calificó la noticia de perder el asiento para 2026 como un “increíblemente duro” contratiempo.
Así quedó la tabla de títulos tras la consagración de Boca
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla de títulos tras la consagración de Boca

