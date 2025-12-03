Surgió de Boca, llegó hasta Barcelona y en el tramo final de su carrera quieren hacerle un monumento en Paraguay: “Lo merece”

Cuando Sergio Araujo hizo su aparición en la Primera División de Boca, con muy buenos pergaminos cosechados en inferiores, hubo incluso quienes llegaron a compararlo con Lionel Messi, quien para ese entonces y pese a su juventud ya brillaba en Barcelona, había disputado el Mundial de Alemania con Argentina y estaba próximo a repetir en Sudáfrica.

Entre 2009 y 2012, sin embargo, el delantero que disputó el Mundial Sub 17 de Nigeria con la Selección Argentina no logró nunca tener continuidad, postergado por delanteros de la talla de Martín Palermo, Rodrigo Palacios, Luciano Figueroa y Nicolás Gaitán; además de otros como Lucas Viatri, Pablo Mouche y Ricardo Noir.

Tras integrar los planteles que conquistaron el Apertura 2011 y la Copa Argentina de la temporada 2011/2012, Araujo pareció cumplir con parte de los presagios que lo emparentaban con Messi y tuvo la oportunidad de emigrar al Barcelona, en calidad de préstamo por dos años, con un valor de 800 mil euros y una opción de compra de millón y medio.

Pero la realidad es que nunca había estado en los planes de Josep Guardiola, primero, ni de Tito Vilanova después, por lo que se mantuvo jugando para el equipo B del club culé, donde a inicios de 2013 se las ingenió de todos modos para dar que hablar en España gracias a un doblete que convirtió en el clásico ante Real Madrid Castilla.

Araujo fue cedido de Boca al Barcelona B por dos temporadas. (Getty).

El préstamo terminó y Carlos Bianchi, que había regresado a Boca, le hizo saber que no lo tendría en cuenta, por lo que arribó cedido a Tigre. Pero recién sería al tercer préstamo, en Las Palmas, que pudo comenzar a explotar su mejor nivel. Llegó para jugar en Segunda División y aportó 25 goles en la campaña del ascenso a LaLiga, incluido uno en la final ante Zaragoza, que convenció al club de pagar la opción que había ascendido a 2.5 millones y le firmó contrato por cinco temporadas.

Con producciones irregulares, alternó su estadía en el club español con una cesión en AEK de Atenas, donde tuvo tres ciclos diferentes, primero a préstamo y después mediante una compra definitiva, llegando a ser dos veces campeón de la Superliga, en 2017 y 2023; y también de la Copa de Grecia. Del club helénico del que llegó a ser capitán se despidió el año pasado, con el pase en su poder tras no renovar y sorprendió firmando con Cerro Porteño de Paraguay, donde milita en la actualidad, con 33 años, habiendo logrado ganarse el corazón de los dirigentes.

Los elogios del vicepresidente de Cerro

En el fútbol paraguayo, Sergio Araujo alternó buenos y malos momentos, estos últimos ligados especialmente a distintas lesiones que no le han permitido explotar todo su potencial. Por eso entre los hinchas de Cerro Porteño hay opiniones divididas sobre su aporte, algo que no sucede dentro de la dirigencia, donde es muy valorado por su compromiso y rol de líder.

Así lo explicó este miércoles Víctor Agüero, vicepresidente de un Cerro Porteño que pese a estar lidiando con varios problemas económicos en la actualidad, al punto de haber sido inhibido por FIFA, se coronó campeón del Torneo Clausura días atrás. “A Sergio hay que hacerle un monumento. Es un jugador súper comprometido que pasó por momentos muy difíciles dentro del club, que fue recibido con exagerada hostilidad pública y mediática. Vergonzoza, hasta se lo trató de un negociado”, comenzó diciendo en diálogo con Rock & Pop de Paraguay.

“El vino recomendado por Manolo Jiménez (entrenador español que dirigió Cerro y lo había tenido en Atenas) y a las dos semanas se fue el técnico. Le costó adaptarse, luego tuvo problemas. Pero se comprometió con el club, levantó su nivel y mostró lo que tenía que mostrar”, continuó.

Y concluyó: “En este Clausura se agravó un problema físico, él hizo esfuerzos increíbles, se sacó liquidó de la rodilla, jugaba con un vendaje especial… Ahí tuvimos una conversación en la que se llegó a un acuerdo en la que él aceptó seguir jugando en las condiciones que estaba, que implica mucho dolor, mucho riesgo, y nosotros le dijimos que ese esfuerzo iba a ser reconocido con la renovación del contrato para que pueda operarse con tranquilidad y hacer la recuperación”.

