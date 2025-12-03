Es tendencia:
Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Boca como campeón del Torneo Proyección

El Xeneize logró un nuevo título en la categoría previa a la Primera División, y hubo cambios en la tabla de los títulos.

Por Julián Mazzara

En el Estadio Florencio Sola, Boca empató por 2-2 con Gimnasia y Esgrima de La Plata por los goles de Santino López, Valentino Simoni, Leonel Flores y Sergio Troncoso, y a través de los penales, se proclamó como el campeón del Torneo Proyección, el cual antiguamente era conocido como el campeonato de Reserva.

Con la presencia de ambos públicos, quienes llegaron en gran multitud a la cancha de Banfield, el que pegó primero fue el Lobo, pero con el correr de los minutos, no logró aguantar la embestida del Xeneize que, después de una enorme intervención del arquero Julián Kadijevic, fue Simoni el que empardó el juego.

El partido debió definirse a través de los doce pasos (fue triunfo por 4-1), ya que a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, y del alargue, terminaron igualados. De esta manera, Boca festejó su vigésimo noveno campeonato desde su fundación, y la última vez que había logrado el título fue 2022.

Cabe destacar que el partido correspondiente al Trofeo de Campeones se jugará el lunes 8 de diciembre, a las 19:30, también en el Estadio Florencio Sola, y donde enfrentarán a Vélez, que fue campeón del Torneo Apertura tras vencer a San Lorenzo.

Todos los campeones del Torneo Proyección

AñoCampeón
1891Saint Andrew’s
1892(No hubo torneo)
1893Lomas Athletic
1894Lomas Athletic
1895Lomas Athletic
1896Lomas Academy
1897Lomas Athletic
1898Lomas Athletic
1899Belgrano Athletic
1900English High School
1901Alumni
1902Alumni
1903Alumni
1904Alumni
1905Alumni
1906Alumni
1907Alumni
1908Belgrano Athletic
1909Alumni
1910Alumni
1911Alumni
1912Quilmes
1913Racing
1914Racing
1915Racing
1916Racing
1917Racing
1918Racing
1919Boca
1920Boca
1921Huracán Campeón AAF
1921Racing Campeón FAF
1922Huracán
1923Boca
1923San Lorenzo – Campeón AAmF
1924San Lorenzo
1925Huracán (No oficial)
1926Boca
1927San Lorenzo
1928Huracán
1929Gimnasia de La Plata
1930Boca
1931Boca
1932River
1933San Lorenzo
1934Boca
1935Boca
1936River (Copa de Honor)
1936San Lorenzo (Copa Campeonato)
1937River
1938Independiente
1939Independiente
1940Boca
1941River
1942River
1943Boca
1944Boca
1945River
1946San Lorenzo
1947River
1948Independiente
1949Racing
1950Racing
1951Racing
1952River
1953River
1954Boca
1955River
1956River
1957River
1958Racing
1959San Lorenzo
1960Independiente
1961Racing
1962Boca
1963Independiente
1964Boca
1965Boca
1966Racing
1967Estudiantes
1968Vélez
1969Chacarita
1970Independiente
1971Rosario Central (M)
1971Independiente (N)
1972San Lorenzo (M)
1972San Lorenzo (N)
1973Huracán (M)
1973Rosario Central (N)
1974Newell’s (M)
1974San Lorenzo (N)
1975River
1976Boca (M)
1976River (N)
1977River
1978Quilmes
1979River
1980River
1981Boca
1982Estudiantes
1983Independiente
1984Argentinos
1985Argentinos
1986River
1987Rosario Central
1988Newell’s
1989Independiente
1990River
1991Newell’s (C)
1991River (A)
1992Boca (C)
1992Newell’s (A)
1993Vélez (C)
1993River (A)
1994River (C)
1994Independiente (A)
1995San Lorenzo (C)
1995Vélez (A)
1996Vélez (A)
1996River (C)
1997River (C)
1997River (A)
1998Vélez (C)
1998Boca (A)
1999River (C)
1999River (A)
2000River (C)
2000Boca (A)
2001San Lorenzo (C)
2001Racing (A)
2002River (C)
2002Independiente (A)
2003Boca (C)
2003Boca (A)
2004Newell’s (C)
2004Vélez (A)
2005Boca (C)
2005Boca (A)
2006Estudiantes (C)
2006Boca (A)
2007Lanús (C)
2007River (A)
2008Boca (C)
2008Lanús (A)
2009Banfield (C)
2009Argentinos (A)
2010Estudiantes (C)
2010Vélez (A)
2011Vélez (C)
2011Boca (A)
2012Arsenal (C)
2012Vélez (I)
2013Newell’s (F)
2013San Lorenzo (I)
2014River (F)
2014Racing (T)
2015Boca
2016Lanús
2017Boca
2018Boca
2019Racing
2020Boca
2021River
2022Boca
2023River
2024Gimnasia y Tiro de Salta (No finalizó)
2025Boca
  • Boca empató 2-2 contra Gimnasia (LP) y ganó por penales (4-1) el Torneo Proyección.
  • Los goles del partido fueron de Santino López, Valentino Simoni, Leonel Flores y Sergio Troncoso.
  • La final se jugó en el Estadio Florencio Sola de Banfield y fue el campeonato 29 de Boca.
