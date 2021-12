El próximos año no estarán más en el mercado varios equipos de Samsung, Motorola, e incluso Apple. ¿Cuáles son esos dispositivos?.

Se acerca el 2022 y varios teléfonos celulares dejarán de funcionar durante el año debido que varias marcas reconocidas como Apple, Motorola, Xiaomi, Nokia y Samsung lanzarán al mercado nuevos equipos.

Estos cambios se dan en el marco de las nuevas tecnologías que llegaron hace poco tiempo y tienen modelos que cuentan con 5G, la última conectividad inalámbrica que tendrá velocidad de conexión más rápida.

Android: celulares que quedarán fuera del mercado

Por su parte, Google, la empresa que tiene a cargo Android informó que todos los equipos con sistema operación Android en su versión 2.3.7 o inferior quedarán fuera del mercado y no recibirán nuevas actualizaciones en 2022.

Según la empresa, estos smartphones quedarán desvinculados debido a que pueden ser vulnerables a posibles ataques cibernéticos, ya que estos sistemas operativos son viejos y no tuvieron los últimos parches de seguridad y privacidad.

Los celulares que tienen esta versión son: - Archos 53 Platinum - HTC Desire 500 - Samsung Galaxy Trend Lite - Samsung Galaxy Trend II - Samsung Galaxy S3 mini - Caterpillar Cat B15 - Sony Xperia M - Wiko Cink Five - Wiko Darknight - Samsung Galaxy Xcover 2 - Huawei Ascend G740 - ZTE Grand S Flex - Lenovo A820 - Huawei Ascend Mate - ZTE V956 - UMi X2 - Huawei Ascend D2 - Samsung Galaxy Core - Faea F1 - THL W8 - ZTE Grand X Quad v987 - ZTE Grand Memo - Samsung Galaxy Ace 2 - LG Lucid 2 - LG Optimus F7 - LG Optimus L3 II Dual - LG Optimus F5 - LG Optimus L5 II - LG Optimus L5 II Dual - LG Optimus L3 II - LG Optimus L7 II Dual - LG Optimus L7 II - LG Optimus F6 - LG Enact - LG Optimus L4 II Dual - LG Optimus F3 - LG Optimus L4 II - LG Optimus L2 II y LG Optimus F3Q.

Iphone: cuáles son los equipos que quedarán fuera del mercado

Por su parte, Apple anunció también que los iPhone 6 y iPhone 6 Plus no tendrán actualizaciones a finales de 2022 y sus dueños no podrán solicitar arreglos en las oficinas de la empresa.

Incluso, los dispositivos iPhone 4 (8 GB), iPhone 4S, iPhone 4S (8 GB), iPhone 5 y iPhone 5C dejarán de funcionar definitivamente en 2022.