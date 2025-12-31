Atención Scaloni: Argelia cerró la fase de grupos con puntaje ideal y sacó chapa de candidata en la Copa Africana

Mientras Lionel Scaloni planifica el 2026, las noticias que llegan desde Marruecos obligan al cuerpo técnico de la Selección Argentina a tomar nota y subrayar con resaltador. Argelia, el rival con el que la Albiceleste debutará en el Mundial, está intratable: este miércoles venció 3-1 a Guinea Ecuatorial en la Copa Africana, cerró el Grupo E con puntaje ideal y se erigió como uno de los máximos candidatos a levantar el trofeo continental.

Esta vez, lo que más asombró de los Zorros del Desierto no es solo su tercera victoria al hilo, sino la forma. Con la clasificación a octavos ya asegurada tras en la fecha anterior, el entrenador Vladimir Petković decidió guardar a toda su artillería pesada. Figuras de la talla de Riyad Mahrez y el arquero Luca Zidane miraron el partido desde el banco. Sin embargo, el equipo B funcionó y liquidó el compromiso en apenas media hora.

Antes de los 35 minutos del primer tiempo, el partido ya estaba tres goles sobre cero. Como frutilla del postre, la rotación le permitió mostrarse a Ibrahim Maza, la joven promesa de 20 años que milita en el Bayer Leverkusen. Valuado en 25 millones de euros, el atacante convirtió uno de los tantos, sumados a los aportes de Zineddine Belaid y Farès Chaïbi. El descuento de Emilio Nsue en el complemento solo sirvió para la estadística.

Lo que se le viene a Argelia

Los números hablan por sí solos: siete goles a favor y solo uno en contra (3-0 vs. Sudán y 1-0 vs. Burkina Faso). Ahora comienza la verdad con los cruces mata-mata. El próximo martes 6 de enero, Argelia se medirá en octavos de final ante la República Democrática del Congo en Rabat. Si avanza y se da la lógica, el cuadro podría cruzarlo con potencias como Nigeria en cuartos y el local Marruecos en semifinales. Pruebas de fuego.

El camino es espinoso, pero Argelia avanza a paso firme. Y a miles de kilómetros, Argentina observa con atención. Lo que parece ya estar en claro, por si quedaban dudas, es que el rival del debut en 2026 no será sencillo.

Datos clave

