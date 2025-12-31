Julián Álvarez fuera del Top 3: los mejores 5 jugadores argentinos de Europa en 2025

Llegado el fin del 2025 y el arranque del 2026, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de todos los futbolistas albicelestes que militan en el Viejo Continente, Con ese panorama sobre la mesa, BOLAVIP definió a los 5 mejores jugadores argentino en Europa durante 2025. Con algunos intérpretes sabidos pero con otras sorpresas, como la que protagoniza Julián Álvarez, fuera del Top 3.

En primera instancia hay que aclarar que no importa lo hecho en la Selección Argentina, sino que se trata específicamente de lo realizado en sus respectivos clubes. Teniendo en cuenta su rendimiento individual, que abarca goles, asistencias, importancia e impacto en su equipo. A raíz de estos ítems más relevantes, se llegó a una conclusión más que contundente.

Lo cierto es que, para BOLAVIP, los 5 mejores jugadores argentinos en Europa durante 2025 fueron: Enzo Fernández, Nico Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Valentín Barco. Después de seguir el desempeño individual de cada uno de ellos que luego repercute en lo colectivo, no hubo mayores complicaciones para armar el ranking. Vale aclarar que están en orden de mejor a “peor”.

Enzo Fernández, figura en Chelsea.

El 2025 de Enzo Fernández en Chelsea fue descomunal. Líder absoluto, capitán y determinante en muchos partidos siendo el conductor del equipo. Disputó un total de 56 partidos oficiales, convirtió 12 goles y repartió 11 asistencias. Detalle no menor: siendo mediocampista. Además, se consagró campeón de la UEFA Conference League y conquistó el Mundial de Clubes. Top 1 sin discusión.

El segundo puesto pertenece a Nico Paz y su increíble irrupción en Como 1907. Todos los ataques pasan por él: gambeta, pase y remate, lo fuerte de su vistoso repertorio. Fue reconocido como el Mejor Sub-23 de la Serie A por el ente regulador. Anotó 8 tantos, brindó 10 habilitaciones en los 34 encuentros que jugó con el conjunto italiano. Y por eso, Real Madrid utilizará la opción de recompra a mediados de 2026.

Publicidad

Publicidad

Nico Paz, futbolista argentino de Como 1907. (Getty Images)

El que completa el podio es Lautaro Martínez. Capitán, líder, referente y ’10’, fundamental para que Inter de Milán llegue a la final de la UEFA Champions League. Además, mantiene su faceta goleadora intacta y actualmente es el máximo goleador de la Serie A. Durante 2025, el Toro acumuló: 29 goles y 6 asistencias en 53 compromisos con el conjunto italiano.

En el cuarto lugar aparece Julián Álvarez. De mayor a menor a lo largo del año, consiguió aportar una notable cantidad de goles para Atlético de Madrid, además de sus características que aplican a la perfección en el ideal del Cholo Simeone. En 54 partidos, sumó 28 tantos y 11 habilitaciones, para conseguir ser uno de los mejores futbolistas argentinos que milita en Europa en 2025.

Publicidad

Publicidad

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los dos mejores delanteros argentinos.

El ranking es completado por Valentín Barco. El híper talentoso demostró más que nunca su polifuncionalidad y ofició de lateral, carrilero, volante central y mediocampista para asentarse en el Viejo Continente. Tan clave es para Racing de Estrasburgo que fue comprado definitivamente. Además, aunque no es su función principal, de cara al arco rival aportó: 1 gol y 8 asistencias en 37 cotejos.

Valentín Barco, pieza clave en Racing de Estrasburgo.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa para River: la única traba que impide el inesperado traspaso

DATOS CLAVE