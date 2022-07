En las últimas horas explotó una bomba que no tenía nadie y sorprendió a todos: Facundo Roncaglia, aquel lateral derecho del Boca de Julio Falcioni que jugó la final de la Copa Libertadores 2012, regresó al club de sus amores.

El ex jugador de la Selección Argentina (Copa América 2015) llega en condición de libre y firmó por 18 meses. Cabe recordar que, tras la venta de Gastón Ávila al fútbol belga, el Xeneize podrá traer incorporaciones hasta fin de julio.

En el equipo de La Ribera, Roncaglia jugó 84 partidos, marcó cinco goles y fue una vez expulsado. Además, ganó tres títulos. Por otro lado, su última imagen en Boca fue cuando no pudo disptuar la revancha de la final de América vs. Corinthians en Brasil por no ponerse de acuerdo con el seguro que le ofrecía el club (se fue libre post definición).

+¿Cuántos años tiene Facundo Roncaglia?

El lateral derecho, que últimamente se viene desempeñando como marcador central, cumplió 35 años el pasado 10 de febrero.

Clubes por los que pasó