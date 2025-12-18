La nueva chicana de Pipo Gorosito contra Boca: “Me encanta”

Aunque Boca Juniors cerró un nuevo año sin títulos, el Xeneize duerme con la tranquilidad de haber asegurado su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La derrota ante Alianza Lima en La Bombonera fue una gran espina del 2025 y Pipo Gorosito aún disfruta del logro con el equipo peruano.

Es que el entrenador identificado con River Plate y San Lorenzo dejó afuera de todo a los de azul y oro temprano en el año al eliminarlo de la segunda ronda de la fase previa del certamen internacional. Por penales, Alianza Lima avanzó y desató una fuerte crisis en el club de la Ribera.

A casi un año de aquella serie, el entrenador volvió a lanzar una chicana contra Boca y profundizó sobre su frase ‘lo de La Bombonera es todo biri biri’, utilizada para restarle importancia al escenario del partido de vuelta.

“Me gusta ganarle a Boca. Yo nací en River. Los ‘requeterecontra’ puteaba. Después con San Lorenzo, aunque yo jugara para el culo, yo sabía que le hacía un gol a Boca casi seguro”, dijo el entrenador que hoy no tiene proyecto activo en charla con ESPN.

Y se refirió al ‘biri biri’: “¿Cuánto hace que Boca no sale campeón de la Copa Libertadores? 2007. Y te llenan la cancha, gritan como locos. Si la cancha gana, los que tienen más gente tendrían que salir campeón. ¿Sabés quién ganaba? Bianchi, Riquelme, Palermo, Guillermo, esos ganaban”.

