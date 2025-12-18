Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL INTERNACIONAL

Es campeón del mundo, acusó al Dibu Martínez de ser el hombre más odiado y Pamela Anderson lo denunció por violencia de género: “monstruo”

Tuvo una carrera repleta de éxitos, pero sus escándalos dentro y fuera del fútbol lo marcaron más que sus rendimientos en cancha.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
El polémico campeón del mundo con Francia.
© GettyEl polémico campeón del mundo con Francia.

La final entre la Selección Argentina y su par de Francia en el Mundial de Qatar 2022 despertó todo tipo de pasiones entre los futboleros. Mientras los campeones del mundo y sus hinchas se unían en interminables festejos, del otro lado se vieron críticas e incluso insultos.

Es que Adil Rami, campeón del mundo con los galos en Rusia 2018, no pudo tolerar la frustración que significó la derrota de su selección en Lusail. El exdefensor, el único jugador del campo que no sumó minutos en el título de Francia, disparó contra varios de los protagonistas del equipo de Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez es la mayor mierda en el mundo del fútbol. El hombre más odiado, lanzó en su cuenta de Instagram tras la histórica final el exfutbolista de clubes como Lille, Valencia, Milan, Olympique de Marsella y Sevilla, entre otros equipos destacados.

Adil Rami festeja la clasificación de Francia a la final de Rusia 2018. (Foto: Getty)

Adil Rami festeja la clasificación de Francia a la final de Rusia 2018. (Foto: Getty)

Además, tuvo un capítulo en el que trató a Ángel Di María de ‘llorón’ e incluso Jorgelina Cardoso salió al cruce al recordarse episodios de violencia contra Pamela Anderson: “Ángel te puede enseñar a llorar, a tratar como un caballero a una mujer y a hacer goles en finales. ¡Feliz año nuevo, genio!”.

La denuncia de Pamela Anderson contra Adil Rami

En 2019, ya como campeón del mundo, el exdefensor se separó de la famosísima modelo estadounidense, pero todo terminó en escándalo. El hijo de marroquíes quedó envuelto en una grave denuncia sobre violencia de género e infidelidad por parte del ícono de Playboy.

Publicidad
La inesperada revelación de Laporta sobre Messi tras su polémica salida de Barcelona: “Me tiene triste”

ver también

La inesperada revelación de Laporta sobre Messi tras su polémica salida de Barcelona: “Me tiene triste”

Anderson cortó la relación tras dos años e hizo público el maltrato de Rami, que incluyó agresiones psicológicas, pero también físicas: “Me aplastó las manos, especialmente la derecha, hasta rompérmelas. No podía escribir o abrir una botella sin dolor”.

Adil Rami en la avant premier de Gladiador II. (Foto: Getty)

Adil Rami en la avant premier de Gladiador II. (Foto: Getty)

“Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian. Correré por mi vida. Siempre luché por la verdad y la justicia. Esta es mi peor pesadilla. Estoy feliz de saber la verdad, pero duele como el infierno”, compartió la modelo en su cuenta de Instagram, tildándolo también de ‘monstruo’.

Publicidad

Retirado, Adil Rami se mantiene delante de las cámaras

A pesar de que ya no juega al fútbol profesionalmente, a menudo participa de eventos de exhibición y otro tipo de actividades con celebridades en estadios. Incluso, el campeón de la Europa League con Sevilla participó este año de la versión francesa de Bailando por un Sueño.

En síntesis

  • Adil Rami: atacó a Dibu Martínez y Di María tras la final de Qatar 2022.
  • Jorgelina Cardoso: le respondió al francés recordándole las denuncias de violencia de género recibidas.
  • Pamela Anderson: acusó a su expareja en 2019 de aplastarle las manos hasta rompérselas.
agustín vetere
Agustín Vetere

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Moretti se convirtió en el presidente más odiado del fútbol argentino: no lo quieren ni en San Lorenzo ni en Huracán

    ggrova
    german garcía grova

    Peñarol va a la carga por Sebastián Boselli

    Lee también
    La nueva chicana de Pipo Gorosito contra Boca: "Me encanta"
    Fútbol Argentino

    La nueva chicana de Pipo Gorosito contra Boca: "Me encanta"

    Huracán fue embargado por una deuda millonaria que acarrea desde hace 8 años
    Fútbol Argentino

    Huracán fue embargado por una deuda millonaria que acarrea desde hace 8 años

    Elías Báez: la figura de San Lorenzo que River quiere incorporar en este mercado de pases
    River Plate

    Elías Báez: la figura de San Lorenzo que River quiere incorporar en este mercado de pases

    Giampaoli vuelve a Boca, pero lo quieren Gimnasia y Nacional: ¿Se va?
    Boca Juniors

    Giampaoli vuelve a Boca, pero lo quieren Gimnasia y Nacional: ¿Se va?

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo