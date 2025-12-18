Es campeón del mundo, acusó al Dibu Martínez de ser el hombre más odiado y Pamela Anderson lo denunció por violencia de género: “monstruo”

La final entre la Selección Argentina y su par de Francia en el Mundial de Qatar 2022 despertó todo tipo de pasiones entre los futboleros. Mientras los campeones del mundo y sus hinchas se unían en interminables festejos, del otro lado se vieron críticas e incluso insultos.

Es que Adil Rami, campeón del mundo con los galos en Rusia 2018, no pudo tolerar la frustración que significó la derrota de su selección en Lusail. El exdefensor, el único jugador del campo que no sumó minutos en el título de Francia, disparó contra varios de los protagonistas del equipo de Lionel Scaloni.

“Emiliano Martínez es la mayor mierda en el mundo del fútbol. El hombre más odiado, lanzó en su cuenta de Instagram tras la histórica final el exfutbolista de clubes como Lille, Valencia, Milan, Olympique de Marsella y Sevilla, entre otros equipos destacados.

Adil Rami festeja la clasificación de Francia a la final de Rusia 2018. (Foto: Getty)

Además, tuvo un capítulo en el que trató a Ángel Di María de ‘llorón’ e incluso Jorgelina Cardoso salió al cruce al recordarse episodios de violencia contra Pamela Anderson: “Ángel te puede enseñar a llorar, a tratar como un caballero a una mujer y a hacer goles en finales. ¡Feliz año nuevo, genio!”.

La denuncia de Pamela Anderson contra Adil Rami

En 2019, ya como campeón del mundo, el exdefensor se separó de la famosísima modelo estadounidense, pero todo terminó en escándalo. El hijo de marroquíes quedó envuelto en una grave denuncia sobre violencia de género e infidelidad por parte del ícono de Playboy.

Anderson cortó la relación tras dos años e hizo público el maltrato de Rami, que incluyó agresiones psicológicas, pero también físicas: “Me aplastó las manos, especialmente la derecha, hasta rompérmelas. No podía escribir o abrir una botella sin dolor”.

Adil Rami en la avant premier de Gladiador II. (Foto: Getty)

“Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian. Correré por mi vida. Siempre luché por la verdad y la justicia. Esta es mi peor pesadilla. Estoy feliz de saber la verdad, pero duele como el infierno”, compartió la modelo en su cuenta de Instagram, tildándolo también de ‘monstruo’.

Retirado, Adil Rami se mantiene delante de las cámaras

A pesar de que ya no juega al fútbol profesionalmente, a menudo participa de eventos de exhibición y otro tipo de actividades con celebridades en estadios. Incluso, el campeón de la Europa League con Sevilla participó este año de la versión francesa de Bailando por un Sueño.

