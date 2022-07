La salida de Sebastián Battaglia despertó un nuevo debate en Boca. El ciclo estaba gastado pero algunos hinchas cuestionaron las formas. Martín Guastadisegno, representante del director técnico, rompió el silencio y habló sobre la desvinculación del "León" con el club de la Ribera, con palitos para Juan Román Riquelme y el consejo de fútbol.

"Creo que la salida no la esperábamos, porque en el fútbol un día ganás por un penal y un día perdés por un penal", mencionó el agente en "Cielosports". Y agregó: "No esperábamos una resolución con un técnico que agarró un equipo, lo sacó campeón, lo volvió a sacar campeón, formó jugadores, potenció juveniles y en una Argentina difícil de sacar jugadores se arregló con lo que se podía".

Para Guastadisegno, las declaraciones del DT generaron el quiebre que derivó en su salida: "Boca magnifica todo y vos sabés que cuando decís algo que a alguien le molesta... A nadie le gusta escuchar la verdad". "Sebastian está tranquilo, conforme, hizo un gran trabajo y para muchos que no confiaban en él cuando arrancó, estuvo a la altura. Por algo le renovaron en diciembre. Obviamente no lo esperábamos", reveló el representante.

Martín también dio a entender que los dirigentes solo se sumaron en los triunfos de Boca: "En general, hay situaciones que se dan. Cuando el equipo gana, aparece mucha gente adjudicándose victorias, cuando el equipo pierde, pierden solo el técnico y los jugadores. A veces habría que ser más decorosos y asumir responsabilidades en la derrota y en la victoria".

Para cerrar, Guastadisegno disparó: "Si no tenés rating, ¿te echan a vos? No, el director de la radio tendría que hacerse cargo también. Es eso. Hablamos nada más cuando se gana y me parece que no es lo que corresponde. Pero no pasa nada. Estamos acostumbrados".