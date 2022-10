Boca fue el campeón del fútbol argentino y por ello, además de la Liga Profesional, sigue cosechando distinciones individiales y grupales. En este caso, en la gala de los Premios Alumni que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos, el Xeneize fue el amplio ganador quedándose con el mejor jugador del año, revelación del fútbol juvenil y jugadora destacada.

Por sorpresa para todos, fue Agustín Rossi el premiado como futbolista del año. Y sí, el asombro no tiene que ver con su rendimiento sino con el segmento. En dicha categoría, el 1 del equipo de La Ribera compitió con delanteros, volantes y defensores. ¡Gran distinción! Luego, en La Red, dijo unas palabras.

"Haber coronado con los dos torneos (Copa de La Liga y Liga Profesional) y haber ayudado al equipo me hace muy feliz. Voy a seguir trabajando para ayudar del lado que me toque, pienso seguir siendo parte de Boca hasta junio, después no sé qué pasará", declaró el arquero de futuro incierto.

Agustín Rossi ganó el Alumni al futbolista del año y Boca cosechó otros dos premios

Además del premio que recibió Rossi, Boca festejó otras dos distinciones individuales. Exequiel Zeballos fue elegido como revelación del fútbol juvenil (por encima de Máximo Perrone, de gran campaña en Vélez, y Benjamín Domínguez, que terminó ganándose la titularidad en Gimnasia y Esgrima La Plata) y Yamila Rodríguez superó a anina Correa de Rosario Central, Romina Núñez de UAI Uriquiza y Laurina Oliveros de Boca en la nómina a la jugadora más destacada de la temporada.