El tuit de la cuenta oficial de Boca que volvió locos a los hinchas: "Me enamoré"

"Alan Varela es baja para el superclásico. Se hizo estudios esta tarde, tiene un desgarro que lo sacará de las canchas por las próximas dos semanas. Esteban Rolón sería su reemplazante el domingo frente a River", publicó una cuenta falsa de Twitter y algunos hinchas se agarraron la cabeza. Por suerte sólo se trató de una noticia fake y la verificada de Boca posteó una foto para dar tranquilidad.

Con el antecedente cercano de Sebastián Villa, quien se perderá el duelo ante el Millonario por su lesión en la rodilla, el fanático del Xeneize está sensible y un gracioso de las redes sociales paralizó varios corazones. Aunque lo cierto es que Hugo Ibarra sabe que tendrá a su volante central en condiciones y lo piensa como una fija del 11.

Luego de que se viralice la noticia falsa del desgarro de Alan Varela, Boca no salió a aclarar con un comunicado que el 5 estaba en condiciones para el clásico. Le alcanzó con una foto de la joya de Inferiores entrenando y apenas unos emojis para que los hinchas vuelvan a respirar.

Las respuestas de los fanáticos no tardaron en llegar. "Me enamoré", "si hablo me suspenden la cuenta", "nuestro 5" y "¡qué hombre", fueron los más destacados. Junto a Pol Fernández, Varela es una fija en el mediocampo para Ibarra, que sigue definiendo el 11 para recibir a River.