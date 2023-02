Boca prepara una nueva temporada con Hugo Ibarra en el banco y, si bien Juan Román Riquelme le demuestra respaldo cada vez que declara, el equipo de La Ribera nunca detuvo la búsqueda de un entrenador con más experiencia. Ahora, un campeón del Mundo contó que le sonó el teléfono.

"Boca Juniors era un equipo ideal para mis conceptos, trabaja dentro de una realidad que a mí me gusta", comenzó Luiz Felipe Scolari, DT brasileño que viene de ser subcampeón de la Copa Libertadores 2022 con Athletico Paranaense.

El campeón del mundo y de la Libertadores y que contó que lo llamaron de Boca

Tras elgiar a Boca y demostrar el cariño que le tiene al club argentino, el entrenador en Passo Fundo, Río Grande del Sur, no dudó en contar: "Me llamaron pero no pudo ser. Fue hace pocos años". En las redes los hinchas se vuelven locos.