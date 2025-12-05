Luka Modric se sinceró y reveló la decisión que cambió su carrera: “Nunca habría llegado al Real Madrid”

En 2018, el mundo fútbol quedó sin palabras: por primera vez en más de una década, un jugador no llamado Lionel Messi o Cristiano Ronaldo levantó el Balón de Oro. Su nombre, Luka Modric, que venía de ganarlo todo con el Real Madrid y de llevar a Croacia a su primera final en una Copa del Mundo.

Ahora bien, todo eso pudo no haber pasado jamás, tal y como reconoció el propio Modric, con una decisión clave que podría haberlo llevado a un camino completamente diferente. Hoy, a sus 40 años, con presente en Milan y a la espera de conocer los rivales que tendrá con Croacia en un nuevo Mundial, Modric se sinceró y reveló todo al respecto.

“Tottenham fue muy duro conmigo, y el Presidente, Daniel Levy, me lo dejó muy claro en la primera reunión que tuvimos al respecto: no había ninguna chance de que me dejaran ir“, relató Modric, remontándose a una situación vivida en 2011, cuando el Chelsea se interesó por su fichaje.

Modric se quedó un año más en Tottenham, rechazando la oferta de Chelsea. (Getty)

“Tuvimos la conversación, y luego seguimos como si nada hubiera pasado. Era complicado, hay una rivalidad, son dos clubes londinenses”, reconoció. “Personalmente, quería ir, aunque sabía que no sería fácil. Pero al final no sucedió, seguí jugando en Tottenham y probablemente fue una de las mejores temporadas de mi carrera”.

“Terminamos cuartos [con Tottenham], y Chelsea salió campeón de la Champions League (2011/12). Fue una temporada fenomenal y terminó haciendo que, un año después [de la primera conversación], llegara una oportunidad aún mejor”, continuó Modric. “Al final, fue lo mejor, porque probablemente, nunca habría llegado al Real Madrid si me unía al Chelsea“, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Modric llegó al Real Madrid en agosto del 2012 y su vida cambió por completo. (Getty)

ver también Un nuevo invento: tras la derrota del PSG, Luis Enrique implementó una particular herramienta en los entrenamientos

Luka Modric dejó su huella en Real Madrid

En agosto de aquel 2012, se confirmó el fichaje de Luka Modric por el Real Madrid, a cambio de 30 millones de euros más variables, que terminaron llevando la cifra a unos 42 millones. Pero el croata valió cada centavo. Se adueñó de la 10 del Real Madrid, defendió los colores del club por 13 años y disputó 597 partidos oficiales como merengue.

El primer ganador del Balón de Oro tras una década de Messi-Cristiano. (Getty)

Publicidad

Publicidad

En ese tiempo, sus registros indican un total de 43 goles y 95 asistencias, pero su influencia en el campo y fuera de él va mucho más allá. Sin Modric no se explica la era dorada del Real Madrid en la última década, que quedará marcada a fuego con seis Champions League, cuatro títulos de LALIGA, cinco Supercopas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, una Intercontinental, dos Copa del Rey y cinco Supercopas de España.

En síntesis