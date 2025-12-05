Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Luka Modric se sinceró y reveló la decisión que cambió su carrera: “Nunca habría llegado al Real Madrid”

El croata terminó siendo seis veces campeón de la Champions League y ganó un Balón de Oro en su paso por el merengue.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Luka Modric y la decisión clave de su carrera
© GettyLuka Modric y la decisión clave de su carrera

En 2018, el mundo fútbol quedó sin palabras: por primera vez en más de una década, un jugador no llamado Lionel Messi o Cristiano Ronaldo levantó el Balón de Oro. Su nombre, Luka Modric, que venía de ganarlo todo con el Real Madrid y de llevar a Croacia a su primera final en una Copa del Mundo.

Ahora bien, todo eso pudo no haber pasado jamás, tal y como reconoció el propio Modric, con una decisión clave que podría haberlo llevado a un camino completamente diferente. Hoy, a sus 40 años, con presente en Milan y a la espera de conocer los rivales que tendrá con Croacia en un nuevo Mundial, Modric se sinceró y reveló todo al respecto.

“Tottenham fue muy duro conmigo, y el Presidente, Daniel Levy, me lo dejó muy claro en la primera reunión que tuvimos al respecto: no había ninguna chance de que me dejaran ir“, relató Modric, remontándose a una situación vivida en 2011, cuando el Chelsea se interesó por su fichaje.

Modric se quedó un año más en Tottenham, rechazando la oferta de Chelsea. (Getty)

Modric se quedó un año más en Tottenham, rechazando la oferta de Chelsea. (Getty)

“Tuvimos la conversación, y luego seguimos como si nada hubiera pasado. Era complicado, hay una rivalidad, son dos clubes londinenses”, reconoció. “Personalmente, quería ir, aunque sabía que no sería fácil. Pero al final no sucedió, seguí jugando en Tottenham y probablemente fue una de las mejores temporadas de mi carrera”.

“Terminamos cuartos [con Tottenham], y Chelsea salió campeón de la Champions League (2011/12). Fue una temporada fenomenal y terminó haciendo que, un año después [de la primera conversación], llegara una oportunidad aún mejor”, continuó Modric. “Al final, fue lo mejor, porque probablemente, nunca habría llegado al Real Madrid si me unía al Chelsea“, concluyó.

Publicidad
Modric llegó al Real Madrid en agosto del 2012 y su vida cambió por completo. (Getty)

Modric llegó al Real Madrid en agosto del 2012 y su vida cambió por completo. (Getty)

Un nuevo invento: tras la derrota del PSG, Luis Enrique implementó una particular herramienta en los entrenamientos

ver también

Un nuevo invento: tras la derrota del PSG, Luis Enrique implementó una particular herramienta en los entrenamientos

Luka Modric dejó su huella en Real Madrid

En agosto de aquel 2012, se confirmó el fichaje de Luka Modric por el Real Madrid, a cambio de 30 millones de euros más variables, que terminaron llevando la cifra a unos 42 millones. Pero el croata valió cada centavo. Se adueñó de la 10 del Real Madrid, defendió los colores del club por 13 años y disputó 597 partidos oficiales como merengue.

El primer ganador del Balón de Oro tras una década de Messi-Cristiano. (Getty)

El primer ganador del Balón de Oro tras una década de Messi-Cristiano. (Getty)

Publicidad

En ese tiempo, sus registros indican un total de 43 goles y 95 asistencias, pero su influencia en el campo y fuera de él va mucho más allá. Sin Modric no se explica la era dorada del Real Madrid en la última década, que quedará marcada a fuego con seis Champions League, cuatro títulos de LALIGA, cinco Supercopas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, una Intercontinental, dos Copa del Rey y cinco Supercopas de España.

En síntesis

  • Luka Modric reveló que el presidente del Tottenham, Daniel Levy, no le permitió ir al Chelsea en 2011.
  • Modric afirmó que fue “lo mejor”, ya que, de ir al Chelsea, “nunca habría llegado al Real Madrid”.
  • Luka Modric llegó al Real Madrid en agosto de 2012 a cambio de 30 millones de euros más variables, ganó seis Champions League y el Balón de Oro en 2018.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
A Franco Mastantuono se le abre el camino para volver a ganarse un lugar en el Real Madrid
Fútbol europeo

A Franco Mastantuono se le abre el camino para volver a ganarse un lugar en el Real Madrid

La advertencia de Raúl a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid
Fútbol europeo

La advertencia de Raúl a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid

En Real Madrid admiten que Xabi Alonso extraña a Franco Mastantuono
Fútbol europeo

En Real Madrid admiten que Xabi Alonso extraña a Franco Mastantuono

GP de Abu Dhabi: Franco Colapinto terminó 10° en una FP1 repleta de rookies
FÓRMULA 1

GP de Abu Dhabi: Franco Colapinto terminó 10° en una FP1 repleta de rookies

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo