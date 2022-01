Si bien todavía falta más de un año y medio para las próximas elecciones presidenciales en Boca, de a poco se arma el mapa político en la interna del club. Se cumplieron los primeros dos años de gestión de Jorge Amor Ameal como presidente junto a Juan Román Riquelme como vicepresidente y ya empiezan a gestarse los primeros movimientos.

La oposición se rearmó hace solo algunos días con la reaparición pública de Daniel Angelici, quien juntó a las agrupaciones que lo apoyan. Además, Mauricio Macri se metió de lleno en el tema y habló del ciclo de Riquelme como dirigente deportivo: "Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona".

Mientras tanto, en silencio, Román prepara su jugada maestra. Según revelaron en Infobae, la estrategia política que tiene en mente el ídolo es que Ameal vuelva a presentarse como candidato a presidente en la votación del año que viene. Con su apoyo, Riquelme espera un nuevo triunfo en las urnas para seguir al frente del club por cuatro años más.

¿Por qué sería esta la decisión? Para preparar el terreno y que sea Riquelme el que vaya como candidato a la presidencia en las elecciones de 2027. Si todo sale como el mítico enganche espera, el actual oficialismo estaría 16 años ininterrumpidos al mando de Boca: ocho con Ameal como presidente y otros ocho con el propio Román como máximo dirigente. ¿Se dará?