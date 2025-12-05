La Inteligencia Artificial simuló el GP de Abu Dhabi y reveló quién será el campeón de la Fórmula 1 entre Norris, Verstappen y Piastri

Este domingo 7 de diciembre, la Fórmula 1 conocerá al campeón de la temporada 2026. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegaron al Gran Premio de Abu Dhabi con posibilidades de quedarse con el título y todo se definirá luego de la bandera a cuadros en Yas Marina.

El británico llega como único líder con 408 puntos, perseguido por el actual campeón mundial, que acumula 396. El australiano corre desde atrás en la pelea con 392 unidades, pero nadie le quita las esperanzas de festejar en una competencia que lo tuvo como puntero en gran parte del año.

Como no podía ser de otra manera, en BOLAVIP simulamos la carrera de este domingo con Inteligencia Artificial. Grok hizo su pronóstico tanto de la clasificación como del GP y no tuvo dudas a la hora de definir qué sucederá en la pista y quién se quedará con el campeonato.

La predicción de la Inteligencia Artificial del GP de Abu Dhabi

La IA anticipa una clasificación liderada por McLaren, con Piastri saliendo desde la pole position y Norris como escolta. Verstappen largaría desde la P3, compartiendo la segunda fila con George Russell. Detrás de ellos saldrían las dos Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

De acuerdo a la predicción de Grok, Piastri ganará la carrera luego de una “salida perfecta”, liderando en todas las vueltas. Norris, por su parte, llegará en segundo lugar, pero nunca estará lo suficientemente cerca para atacar a su compañero con DRS. Además, se aclaró que “no habrá órdenes de equipo”.

La Inteligencia Artificial reveló que Max Verstappen logrará pasar al de McLaren en la curva 6 de la vuelta 1, pero luego volverá a perder ese lugar. Con los tres en el podio, Lando Norris se consagraría campeón de la Fórmula 1.

Publicidad

Publicidad

ver también Colapinto pasó del top ten en la FP1 al puesto 19 en la FP2 y fue categórico: “No entiendo qué pasó”

Lando Norris, campeón de la F1 según la IA

De terminar en estas ubicaciones, Norris ganaría por primera vez el campeonato de la Fórmula 1, ya que el simple hecho de ocupar el podio lo mantiene en la ubicación con la que llegó a la última carrera, dejando sin posibilidades a los otros dos aspirantes al título.

Con el segundo lugar en la carrera, Lando alcanzaría los 426 puntos. Por su parte, Piastri sería subcampeón con 417 unidades, superando a Verstappen, que quedaría con 411.

Posiciones finales del GP de Abu Dhabi, según la IA

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Isack Hadjar (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Liam Lawson (RB) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Sauber) Franco Colapinto (Alpine)

Publicidad

Publicidad

Cuándo se corre el GP de Abu Dhabi

Tras las dos primeras prácticas libres, la agenda de la Fórmula 1 continuará el sábado 6. En esa jornada se llevará a cabo la última tanda de entrenamientos, acompañada por la clasificación para la carrera.

El domingo 7 de diciembre será la última carrera del año y de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los únicos que tienen chances de campeonar, irán en búsqueda de la gloria.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 3: 7:30 horas

Clasificación: 11:00 horas

Publicidad

Publicidad

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Carrera: 10:00 horas

ver también Norris rompió el silencio ante la polémica con Piastri de dejarlo pasar si Verstappen lidera la carrera: “Me encantaría”