Antes de enfrentar a Messi en la final de la MLS, la figura que Vancouver Whitecaps puede perder por un campeón de la Copa Sudamericana

Este sábado 6 de diciembre, Vancouver Whitecaps afrontará el partido más importante desde que la franquicia se fundó en 2009: visitará el Chase Stadium para medirse ante Inter Miami por el trofeo de la MLS 2025. Y no solo será la primera vez que esté en esta instancia, sino que enfrente estará Lionel Messi.

La presencia del astro argentino intimida a cualquier rival. Excepto a los canadienses liderados por el danés Jesper Sørensen, que colocará lo mejor que tiene a disposición. Pero, además, podría significar la última participación de una de las grandes figuras que tiene dentro de su escuadra.

A lo largo de las últimas horas, el periodista César Luis Merlo, reveló en sus redes sociales que Athletico Paranaense, recientemente ascendido al Brasileirão, evalúa realizar una oferta para quedarse con Andrés Cubas, quien se encuentra en The Village desde abril de 2022.

El ex mediocampista de Boca, que tiene contrato hasta diciembre de 2026, hace tiempo desea cambiar de aire y retornar al fútbol sudamericano. De hecho, ya existen entre los clubes y el futbolista que buscará participar del Mundial 2026 con la Selección de Paraguay (se nacionalizó) tiene grandes posibilidades de salir en el próximo mercado.

Andrés Cubas podría irse de Vancouver Whitecaps. (Getty Images)

Los números de Andrés Cubas en Vancouver Whitecaps

Desde que el oriundo de Aristóbulo del Valle desembarcó en Vancouver Whitecaps, afrontó un total de 134 partidos: anotó un gol y aportó seis asistencias.

¿Cómo se juega la Final de la MLS 2025?

La serie entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps es a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la Fase Regular. Si el encuentro termina igualado durante los 90 minutos, se jugará la prórroga con dos tiempos de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad todo se definirá en los penales.

