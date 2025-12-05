Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: la postura de Paulo Díaz, competencia por Ascacíbar y cuatro jugadores que quedan libres

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este viernes 5 de diciembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
River hoy: la postura de Paulo Díaz, competencia por Ascacíbar y cuatro jugadores que quedan libres
© Getty ImagesRiver hoy: la postura de Paulo Díaz, competencia por Ascacíbar y cuatro jugadores que quedan libres

Mientras el plantel de River tiene ya programado el inicio de la pretemporada para el 20 de diciembre, ya sin nombres importantes como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja con quienes se decidió no continuar el vínculo; tanto Marcelo Gallardo como la dirigencia trabajan en la llegada de refuerzos.

Con varios frentes de negociación abiertos, en El Millonario también están atentos a aquellos futbolistas que todavía con contrato vigente tienen intenciones de cambiar de aires y no se descarta que también pueda haber más bajas por decisión del cuerpo técnico.

La postura de Paulo Díaz sobre una posible transferencia

Paulo Díaz, que tiene por delante dos años de contrato con la institución de Núñez, perdió terreno en la consideración de Gallardo y hoy no tienen la continuidad que tuvo en semestres anteriores, al punto que el DT le comunicó ya que no sería tenido en cuenta el año próximo.

Con Al Qadsiah en Arabia Saudita y Colo Colo en Chile como primeros interesados en su fichaje, el defensor no tiene intenciones de resignar el dinero que le reporta el hecho de tener uno de los salarios más importantes del plantel y por eso asumió la postura de marcharse solo si le ofrecen un monto similar en otro destino, algo que parece difícil, especialmente pensando en una vuelta a su país.

Paulo Díaz pondrá difícil cualquier plan de transferirlo. (Getty).

Paulo Díaz pondrá difícil cualquier plan de transferirlo. (Getty).

Habrá dura competencia por Ascacibar

El deseo que tiene Marcelo Gallardo para el próximo mercado de pases de River: “Es su idea”

ver también

El deseo que tiene Marcelo Gallardo para el próximo mercado de pases de River: “Es su idea”

Santiago Ascacíbar es uno de los futbolistas del gusto de Marcelo Gallardo para acompañar a Kevin Castaño en la mitad de la cancha y el jugador estaría siendo ofrecido a distintos clubes, lo que reporta una gran oportunidad de quedarse con él.

Publicidad

Sin embargo, esa posición de su representación significa también que El Millonario tendrá competencia importante en su búsqueda, al punto que también en Boca están interesados.

Cuatro jugadores quedan libres

Cuatro jugadores de la Reserva de River quedarán con el pase en su poder a causa de la reglamentación de AFA que indica que los jugadores de 20 años que no tengan contrato profesional tienen que quedar libres.

Los que dejarán el club en esa condición son Alan Torres, delantero con buena presencia durante el 2025, además del mediocampista Agustín Juárez y los defensores Uriel Funes y Tomás Jung

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
La tajante postura de Paulo Díaz ante el deseo de River de transferirlo
River Plate

La tajante postura de Paulo Díaz ante el deseo de River de transferirlo

Por decisión de Gallardo, los 2 jugadores de River que tienen contrato y deben buscar club
River Plate

Por decisión de Gallardo, los 2 jugadores de River que tienen contrato y deben buscar club

La drástica decisión que habría tomado Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja
River Plate

La drástica decisión que habría tomado Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja

Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3
Mundial 2026

Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo