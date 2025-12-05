River hoy: la postura de Paulo Díaz, competencia por Ascacíbar y cuatro jugadores que quedan libres

Mientras el plantel de River tiene ya programado el inicio de la pretemporada para el 20 de diciembre, ya sin nombres importantes como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja con quienes se decidió no continuar el vínculo; tanto Marcelo Gallardo como la dirigencia trabajan en la llegada de refuerzos.

Con varios frentes de negociación abiertos, en El Millonario también están atentos a aquellos futbolistas que todavía con contrato vigente tienen intenciones de cambiar de aires y no se descarta que también pueda haber más bajas por decisión del cuerpo técnico.

La postura de Paulo Díaz sobre una posible transferencia

Paulo Díaz, que tiene por delante dos años de contrato con la institución de Núñez, perdió terreno en la consideración de Gallardo y hoy no tienen la continuidad que tuvo en semestres anteriores, al punto que el DT le comunicó ya que no sería tenido en cuenta el año próximo.

Con Al Qadsiah en Arabia Saudita y Colo Colo en Chile como primeros interesados en su fichaje, el defensor no tiene intenciones de resignar el dinero que le reporta el hecho de tener uno de los salarios más importantes del plantel y por eso asumió la postura de marcharse solo si le ofrecen un monto similar en otro destino, algo que parece difícil, especialmente pensando en una vuelta a su país.

Paulo Díaz pondrá difícil cualquier plan de transferirlo. (Getty).

Habrá dura competencia por Ascacibar

Santiago Ascacíbar es uno de los futbolistas del gusto de Marcelo Gallardo para acompañar a Kevin Castaño en la mitad de la cancha y el jugador estaría siendo ofrecido a distintos clubes, lo que reporta una gran oportunidad de quedarse con él.

Sin embargo, esa posición de su representación significa también que El Millonario tendrá competencia importante en su búsqueda, al punto que también en Boca están interesados.

Cuatro jugadores quedan libres

Cuatro jugadores de la Reserva de River quedarán con el pase en su poder a causa de la reglamentación de AFA que indica que los jugadores de 20 años que no tengan contrato profesional tienen que quedar libres.

Los que dejarán el club en esa condición son Alan Torres, delantero con buena presencia durante el 2025, además del mediocampista Agustín Juárez y los defensores Uriel Funes y Tomás Jung.

