En pleno sorteo, Lionel Scaloni hizo una promesa para el Mundial 2026: “Eso espera la gente de nosotros”

A Lionel Scaloni le asignaron la especial tarea de subirse al escenario del Kennedy Center con la Copa del Mundo. Minutos antes del inicio del sorteo del Mundial 2026, momento de definición para la Selección Argentina y otros 41 países, el entrenador tomó la palabra palpitando lo que será la defensa del título de sus dirigidos.

“El Argentina vs. Francia lo recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que podía terminar mal”, declaró el estratega desde el escenario.

Y prometió: “Eso es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y es lo que vamos a volver a intentar.”

Tweet placeholder

Horas atrás, en su arribo a Washington el jueves por la noche, el entrenador de la Albiceleste había exteriorizado sus buenas sensaciones de cara al sorteo: “Comparado con el anterior, estoy más tranquilo, en Qatar hacíamos más cuentas. Mañana después del sorteo haremos las cuentas, mientras, disfrutemos de este momento”.

En pleno clima mundialista, incertidumbre por la Finalíssima

Scaloni también había hablado de la falta de certezas en cuanto a la organización de la Finalíssima, que deben disputar sus dirigidos con la Selección de España en marzo de 2026: “Creo que se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad“.

Publicidad

Publicidad

“Ahora viajé con el entrenador Luis De La Fuente, que aparte de ser el entrenador de España es mi amigo, me dio el curso de entrenador a mí y tampoco tiene confirmación absoluta. Esperemos”, añadió el DT.

ver también Por qué no está Lionel Messi en el sorteo del Mundial 2026