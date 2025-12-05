Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

En pleno sorteo, Lionel Scaloni hizo una promesa para el Mundial 2026: “Eso espera la gente de nosotros”

El entrenador ingresó a la ceremonia con la Copa del Mundo en sus manos y tomó la palabra.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Con la copa en brazos, la promesa de Scaloni para el Mundial 2026
© Getty ImagesCon la copa en brazos, la promesa de Scaloni para el Mundial 2026

A Lionel Scaloni le asignaron la especial tarea de subirse al escenario del Kennedy Center con la Copa del Mundo. Minutos antes del inicio del sorteo del Mundial 2026, momento de definición para la Selección Argentina y otros 41 países, el entrenador tomó la palabra palpitando lo que será la defensa del título de sus dirigidos.

“El Argentina vs. Francia lo recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que podía terminar mal”, declaró el estratega desde el escenario.

Y prometió: “Eso es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y es lo que vamos a volver a intentar.”

Tweet placeholder

Horas atrás, en su arribo a Washington el jueves por la noche, el entrenador de la Albiceleste había exteriorizado sus buenas sensaciones de cara al sorteo: “Comparado con el anterior, estoy más tranquilo, en Qatar hacíamos más cuentas. Mañana después del sorteo haremos las cuentas, mientras, disfrutemos de este momento”.

En pleno clima mundialista, incertidumbre por la Finalíssima

Scaloni también había hablado de la falta de certezas en cuanto a la organización de la Finalíssima, que deben disputar sus dirigidos con la Selección de España en marzo de 2026: “Creo que se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad“.

Publicidad

“Ahora viajé con el entrenador Luis De La Fuente, que aparte de ser el entrenador de España es mi amigo, me dio el curso de entrenador a mí y tampoco tiene confirmación absoluta. Esperemos”, añadió el DT.

Por qué no está Lionel Messi en el sorteo del Mundial 2026

ver también

Por qué no está Lionel Messi en el sorteo del Mundial 2026

En la previa al sorteo del Mundial 2026, el campeón del mundo con Brasil que destacó que es “muy difícil” ganarle a Argentina

ver también

En la previa al sorteo del Mundial 2026, el campeón del mundo con Brasil que destacó que es “muy difícil” ganarle a Argentina

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
"Quiero una final entre Argentina y Brasil, porque sería inédito e histórico"
Mundial 2026

"Quiero una final entre Argentina y Brasil, porque sería inédito e histórico"

Contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026
Mundial 2026

Contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

El Burrito Ortega no duda: "Messi va a estar en el Mundial"
Mundial 2026

El Burrito Ortega no duda: "Messi va a estar en el Mundial"

La reacción de Rodri De Paul al conocer a los rivales de Argentina
Selección Argentina

La reacción de Rodri De Paul al conocer a los rivales de Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo