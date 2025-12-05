La sentencia del Burrito Ortega sobre la incertidumbre respecto a la presencia de Messi en el Mundial 2026

Mientras las selecciones participantes del Mundial 2026 conocen a sus rivales para la fase de grupos en el sorteo que se realiza en la ciudad de Washington, en la Selección Argentina hay incertidumbre respecto a lo que pueda decidir Lionel Messi sobre su presencia o ausencia para la Copa del Mundo.

El propio 10 habló en las últimas horas y reveló su intención de estar en el certamen global del próximo año, pero destacando que “no quiere ser una carga” para sus compañeros y para Lionel Scaloni, por lo que solo iría al Mundial si realmente considera que puede sumar con su fútbol al equipo que buscará defender el título en Norteamérica.

En medio de este contexto, quien tomó la palabra al respecto fue Ariel Ortega. El Burrito, ídolo de River y ex 10 de la Selección Argentina en el Mundial de 1998, se refirió al presente de Messi en Inter Miami y cómo eso puede repercutir en su futuro de cara a la Copa del Mundo que se disputará en 2026.

En el streaming en vivo de BOLAVIP, en colaboración con TCL, Ortega fue claro: “Con lo que le gusta jugar al fútbol a Messi, va a estar. Aparte, en lo personal lo veo mejor que nunca. Está en un nivel altísimo, digan lo que digan de la liga que juega. Creo que jugar al nivel que está no es fácil, y va a estar en el Mundial”.

Además, el Burrito señaló: “Va a ser algo personal suyo, va a querer jugar todos los partidos. El Mundial es diferente, no tuvo lesiones fuertes en su carrera y se lo ve bien físicamente. Se va a preparar bien para estar presente sin problemas”.

En paralelo, Rolando Schiavi, se sumó al debate en vivo a través de BOLAVIP y TCL y reveló cuál es el temor que tiene de cara al Mundial: “Mi única preocupación es el clima: el calor que puede llegar a hacer durante el mundial en Estados Unidos. Es a lo único a lo que le tendría respeto y lo único que me generaría dudas con Leo. Igual, creo que va a jugar y va a estar en todos los partidos“.

Messi habló de los candidatos a ganar el Mundial 2026

En una entrevista reciente con ESPN, Messi se animó a dar sus cinco candidatos a ganar este certamen, sin contar a su equipo. “Hay selecciones muy buenas: España, Francia, Inglaterra, Brasil y Alemania. Es muy difícil, pero el Mundial lo vamos a pelear seguro”, fueron las palabras del futbolista de Inter Miami para candidatear a cuatro selecciones europeas y a otro sudamericano como candidatos a ganar el certamen.

Por otro lado, también se refirió a las chances que tendrá Argentina de pelear por el bicampeonato del mundo, algo que nunca consiguió en su historia y que estuvo cerca de lograrlo en el Mundial de Italia 1990, en el que perdió 1 a 0 en la final contra Alemania.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, inició, mostrándose confiado en su equipo. “Después por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar y te puede dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir o pegar en el palo, te entra y quedar eliminado”, agregó.

